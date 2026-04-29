Bakan Bayraktar'dan Özgür Özel'e sert tepki: Asıl “kara düzen” sizin yanınızda şekillenmektedir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in madencilik ve ruhsat süreçlerine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BU KONUDA BİLDİĞİNİZ HİÇBİR ŞEY YOK!"

"Bildiğimiz bir şey var kardeşim" diyorsunuz ya Özgür Özel; kusura bakmayın ama bu konuda bildiğiniz hiçbir şey yok!

Çünkü bugün yine madencilik hukukunu, ruhsat süreçlerini, izin mekanizmalarını ve devletin denetim sorumluluğunu birbirine karıştırarak açık bir karalamaya imza attınız.

Dün maden ruhsat sayılarını resmi kaynaklarla açıkça bildirmemize rağmen göz göre göre verileri çarpıtmaya devam ediyorsunuz.