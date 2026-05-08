SON DAKİKA… CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’ten etkin pişmanlık ifadesi: İşte o belge!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği açıklandı. Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ifade verdiği ortaya çıktı. SABAH o belgeye ulaştı…
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk sarmalı birer birer tespit edildi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak amacıyla itirafçı olduğu öğrenildi.
MUHİTTİN BÖCEK'İN OĞLUNDAN ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ifade verdiği ortaya çıktı.
Böcek'in verdiği ifadenin sonunda, "Ben bu beyanım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliyemi istiyorum. Ekleyecek başkaca bir hususum yoktur." dediği belirlendi.
ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK DUYURMUŞTU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı bir canlı yayında Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını açıklamıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine ise Adalet Bakanı Gürlek, "Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı bir yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da herhalde Zuhal tutuklandı. Yani Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşturmadan. Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum" demişti.
