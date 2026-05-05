SON DAKİKA… Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in döviz trafiği ortaya çıktı: Valiz dolusu parayı böyle taşımış…

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in rüşvet ve yolsuzluk sarmalı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Gökhan Böcek'in şüpheli para trafiği iddiaları savcılık tutanaklarına yansıdı. Finike Döviz bürosuna kayyum atanmasının ardından kurtarılan 8 GB boyutundaki kamera kayıtları, Antalya'daki rüşvet ve imar yolsuzluğu iddialarını yeni boyuta taşıdı. Finike Döviz'in silindikten sonra kurtarılan kamera kayıtlarında Gökhan Böcek'in şüpheli para teslimatlarını alıp valizle taşıma görüntüler yer aldı. İşte o görüntüler…