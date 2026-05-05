SON DAKİKA… Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in döviz trafiği ortaya çıktı: Valiz dolusu parayı böyle taşımış…

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in rüşvet ve yolsuzluk sarmalı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Gökhan Böcek'in şüpheli para trafiği iddiaları savcılık tutanaklarına yansıdı. Finike Döviz bürosuna kayyum atanmasının ardından kurtarılan 8 GB boyutundaki kamera kayıtları, Antalya'daki rüşvet ve imar yolsuzluğu iddialarını yeni boyuta taşıdı. Finike Döviz'in silindikten sonra kurtarılan kamera kayıtlarında Gökhan Böcek'in şüpheli para teslimatlarını alıp valizle taşıma görüntüler yer aldı. İşte o görüntüler…

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 05.05.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 12:09
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "Örgütlü Suçlar" soruşturması kapsamında ifade veren iş insanı Ali Yılmaz, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek aleyhine yeni bilgiler paylaştı.

Finike dövize ait silindiği iddia edilen ancak sonradan bulunan kamera kayıtları, döviz bürosundaki gizli para teslimatlarını gün yüzüne çıkardı.

SİLİNEN KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI: GÖKHAN BÖCEK DÖVİZ BÜROSUNDA!

Finike Döviz'in ortağı Ali Yılmaz, döviz bürosuna kayyum atandıktan sonra silinen kamera görüntülerini kurtardıklarını belirterek savcılığa teslim etti. Yılmaz, bu görüntülerde Gökhan Böcek'in bizzat yer aldığını, banka üzerinden gönderilen Türk liralarının dövize çevrilerek Gökhan Böcek ve yanındaki şahıslara teslim edildiğinin net bir şekilde görüldüğünü iddia etti.

Gökhan Böcek'in para dolu valiz görüntüsü dosyaya girdi! | Video

26 Aralık 2024 tarihli kayıtlarda, Gökhan Böcek'in kimliği belirsiz bir şahısla gelerek büyük miktarda döviz teslim aldığı öğrenildi.

"GÖKHAN BÖCEK, BORCUNA SADIK DEĞİLDİR, HERKESE ZARAR VERDİ"

Finike döviz ortağı Ali Yılmaz, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'i öğrencilik yıllarından beri tanıdığını ifade ederken, net ithamlarda bulundu. Gökhan Böcek'in kendisinden defalarca borç para istediğini ancak "borcunu ödeyen biri olmadığını" söyleyen Yılmaz, "Antalya'daki soruşturmada Gökhan Böcek yüzünden birçok insanın zarar gördüğünü, bunlardan birisinin de kendisi olduğunu söyledi.

BELEDİYEDE RÜŞVET VE PLAN TADİLİ İDDİALARI

Yılmaz'ın ifadesinde sadece para trafiği değil, Antalya Büyükşehir belediyesindeki işleyişe dair şaibeler de gündeme geldi. Ali Yılmaz, Muhittin Böcek'in belediye başkanlığı adaylığı sürecinde "CHP'ye para vererek aday olduğu" yönündeki söylentilerin Antalya'da sürekli konuşulduğunu dile getirdi. Ayrıca, Antalya'daki bir AVM ve rezidans projesi (Luvia) için yapılan plan tadili ile yoğunluğun artırıldığını, bu süreçte belediyeye rüşvet verilip verilmediği hususunun araştırılması gerektiğini belirtti.

DÖVİZ BÜROSU ÜZERİNDEN "EMANET PARA" TRAFİĞİ

Yılmaz, Gökhan Böcek'in ailevi meselelerini dahi döviz bürosu üzerinden kurguladığını anlattı. Yılmaz ifadesinde, "Gökhan Böcek' in Zeynep Kerimoğlu'ndan boşanmak için verdiği parayı eşi Zuhal Böcek öğrenince Gökhan ile tartışmışlar. Gökhan beni aradı eşi Zuhal Böcek' in beni arayacağını ve kendisine Zeynep Kerimoğlu'na verdiği paranın döviz bürosuna getirileceğini ve paranın döviz bürosunda emaneten kalacağını Zuhal'e söylemem gerektiğini istedi.

Sonrasında Zuhal Böcek beni aradı. Kendisine yalan söylemedim. Gökhan'ın bana paranın döviz bürosuna getirileceğini belirttim ancak döviz büroma para getirilmedi. Zuhal Böcek de bu durumu bilmektedir. Gökhan Böcek yalan konuşan biri olduğu için eski eşine ve eşi Zuhal Böcek' e sürekli benzer yalanlar söylemiştir. Mesajlarda geçen konu bundan ibarettir. Zuhal Böcek' e de sorulduğunda bu hususu teyit edecektir" dedi.

FİNİKE DÖVİZ BÜROSU, GÖKHAN BÖCEK HAKKINDA MASAK'A "ŞÜPHELİ İŞLEM" BİLDİRİMİ YAPMIŞ

Yılmaz'ın ifadesindeki en kritik verilerden biri de döviz bürosu yönetiminin, Gökhan Böcek ile bağlantılı isimlerin Mete Yapal ve Bülent Çeken'e gönderdiği paralar için MASAK'a "şüpheli işlem bildirimi" yapması oldu. İfadeye göre; 30 Ekim 2024 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen para transferleri sonrasında MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yapıldı.

Bu durum, büro üzerinden yapılan işlemlerin yasal denetim radarına takıldığını ve soruşturmanın odağındaki para trafiğinin boyutlarını kanıtlar nitelikte olduğunu ortaya koydu. Finike Döviz ortağı Ali Yılmaz tarafından dosyaya sunulan 8 GB'lık USB bellek ve kamera kayıtlarının soruşturmanın seyrini etkilemesi bekleniyor.

