Son dakika | Antalya Büyükşehir’deki yolsuzluk davasında yeni detaylar: Farklı tarihlerde 4 kez para bıraktım!

'ESKİ BİR DAİREYDİ HIZLI ONARILMASI İSTENDİ'

Muhittin Böcek'e ait evin tadilatını yapan tanık Timurhan T., "2024 yılı Kasım ayında Ali A.'nın yanına gittim. Limanda bir dairesi olduğunu ve tadilat yaptırmak istediğini söyledi. Ben de müsait olduğumu söyleyerek, kabul ettim. Fiyat teklifini ilettim, ufak bir pazarlık yapıp anlaştık. 1,5 milyon TL bedelle anlaştık. Önden 1 milyon TL'sini istedik. 3 ay içinde bitirip teslim ettik. Eski bir daireydi, hızlı şekilde onarılması istendi. Ben tüm konuları Ali A. ile görüştüm. Paranın çoğunu elden aldım, 200 bin TL'si bankadan geçti. Evin asıl sahibini sonradan öğrendik. Abim Serkan T. bilmiyordu, ben söyledim" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIYIM, TADİLATLARLA UĞRAŞAMAM'

Evin tadilatının yapılacağını Serkan T.'ye söylediğini, Ali A.'nın bu durumu bilmediğini aktaran Muhittin Böcek, "O dönem Genel Sekreter Yardımcımız Serkan T., bir sitenin de şantiye şefiydi, tadilat ile ilgili her şeyi ona söylerdim. Ben Ali A. ile hiç konuşmadım. Ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıyım, tadilatlarla uğraşamam. Kendi şahsımla ilgili faturasını keser, her zaman öderim. Serkan biliyordu, Timurhan'a söylememiş mi" dedi. Böcek'in sözleri üzerine Timurhan T., daire tadilatını Ali A.'dan öğrendiğini, Serkan T.'nin bilmediğini yineledi. Duruşmada, tutuksuz tüm sanıkların savunmaları da alındı. Tutuklu 3 sanık ile avukatları ise savunmalarını yarın yapacak.