Son dakika | Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek saatlerce ifade verdi! Soruşturmada yeni detaylar

Son dakika haberi... Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alındı.

Başsavcılıkta yürütülen işlemlerin gece boyunca sürdüğü öğrenildi. Dün akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03.00'e kadar devam etti. Soruşturma kapsamında ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına çıkarıldı.

SORUŞTURMADA DETAYLI İFADE

Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde her iki şüphelinin de avukatları eşliğinde ayrıntılı beyanda bulunduğu öğrenildi. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli konulara ilişkin sorular yöneltildi.

