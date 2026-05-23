Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: "Hepimizi ihraç edebilirler!"

"BENİ DE İHRAÇ EDEBİLİRLER"

Parti içi disiplin süreçlerine ve mevcut yönetimin atabileceği adımlara da dikkat çeken Özgür Özel, kendisi dahil gruptaki milletvekillerinin ihraç riskiyle karşı karşıya kalabileceğini iddia etti. Özel'in, "Partiden hepimizi ihraç edebilirler, olmaz diyemiyorum. Ben de dahil bu salondaki herkes için bu yöntemi kullanabilirler." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ORTAK AÇIKLAMA

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, yaptıkları ortak açıklamada en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini bildirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özel, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer katıldı.

Görüşmenin ardından belediye başkanlarının ortak basın açıklaması paylaşıldı.