Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: "Hepimizi ihraç edebilirler!"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından tedbiren görevden uzaklaştırılarak yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, basına kapalı grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Karar sonrası görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu için bundan sonra "Kemal Bey" ifadesini kullanacağını belirten Özel, kendisi de dahil olmak üzere salondaki herkesin partiden ihraç edilebileceğini savundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, aldığı kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı mutlak butlan gerekçesiyle iptal etti. Bu karar doğrultusunda, genel başkan Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilirken, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemin parti organlarının görevi devralmasına hükmedildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.

"KARARLARINI TANIMIYORUZ"

Edinilen bilgiye göre Özgür Özel, mahkeme kararıyla yeniden göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine rest çekerek, "Bundan sonra benim için Sayın Genel Başkan değil, Kemal Bey'dir. Kemal Bey'in atamalarını kabul etmeyeceğiz. Görevden alınan il başkanları, bizim il başkanlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yönetimiyle olası bir uzlaşma zeminine de değinen Özel, kurultay takviminin netleşmesi şartını koştu. Özel, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Ancak hatları belli şekilde kurultay takvimi belirlenirse uzlaşırım. O da en kısa zamanda olmalı. Aksi takdirde, bayramdan sonra delegelerin imzasıyla partiyi olağanüstü kurultaya götürürüz."

"BENİ DE İHRAÇ EDEBİLİRLER"

Parti içi disiplin süreçlerine ve mevcut yönetimin atabileceği adımlara da dikkat çeken Özgür Özel, kendisi dahil gruptaki milletvekillerinin ihraç riskiyle karşı karşıya kalabileceğini iddia etti. Özel'in, "Partiden hepimizi ihraç edebilirler, olmaz diyemiyorum. Ben de dahil bu salondaki herkes için bu yöntemi kullanabilirler." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ORTAK AÇIKLAMA

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, yaptıkları ortak açıklamada en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini bildirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özel, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer katıldı.

Görüşmenin ardından belediye başkanlarının ortak basın açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyeti kuran partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. 'Mutlak Butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada, partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
