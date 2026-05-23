Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: "Hepimizi ihraç edebilirler!"
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etmesinin ardından tedbiren görevden uzaklaştırılarak yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, basına kapalı grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Karar sonrası görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu için bundan sonra "Kemal Bey" ifadesini kullanacağını belirten Özel, kendisi de dahil olmak üzere salondaki herkesin partiden ihraç edilebileceğini savundu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, aldığı kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı mutlak butlan gerekçesiyle iptal etti. Bu karar doğrultusunda, genel başkan Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilirken, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemin parti organlarının görevi devralmasına hükmedildi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.
"KARARLARINI TANIMIYORUZ"
Edinilen bilgiye göre Özgür Özel, mahkeme kararıyla yeniden göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine rest çekerek, "Bundan sonra benim için Sayın Genel Başkan değil, Kemal Bey'dir. Kemal Bey'in atamalarını kabul etmeyeceğiz. Görevden alınan il başkanları, bizim il başkanlarımızdır." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu yönetimiyle olası bir uzlaşma zeminine de değinen Özel, kurultay takviminin netleşmesi şartını koştu. Özel, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Ancak hatları belli şekilde kurultay takvimi belirlenirse uzlaşırım. O da en kısa zamanda olmalı. Aksi takdirde, bayramdan sonra delegelerin imzasıyla partiyi olağanüstü kurultaya götürürüz."