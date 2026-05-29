CHP’de çifte bayramlaşma krizi! Genel Merkez, Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanıyor: Ne açıklayacak?

Edinilen bilgilere göre, mahkeme kararıyla koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00'te ilk kez genel merkez binasına gelerek partililere hitap edecek. Kılıçdaroğlu'nu yok saymaya devam eden Manisa Milletvekili Özgür Özel ise aynı gün ve aynı saatte Ankara İl Başkanlığı'nda alternatif bir bayramlaşma programı organize etti.

Kılıçdaroğlu'nun, Nazım Hikmet'in "Yürümek" şiiri eşliğinde kürsüye çıkacağı ve binaya asılacak dev fotoğrafının altında "Şimdi arınma zamanı" ifadesinin yer alacağı öğrenildi. Konuşma sonrası beyaz güvercin uçurarak "barış" mesajı vermeye çalışacak olan Kılıçdaroğlu yönetimi, genel merkez çevresini ise "Adalet ve Liyakat" yazılı pankartlarla donatacak. Kulislerde konuşulan "Gül ki Güller Açsın" şarkısının kullanılacağı iddiaları ise parti kaynaklarınca yalanlandı.