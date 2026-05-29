CHP'de çifte bayramlaşma krizi! Genel Merkez, Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanıyor: Ne açıklayacak?
CHP’de bitmek bilmeyen koltuk savaşları ve kurultay kaoslarının ardından mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararı partiyi çift başlılık krizine sürükledi. Mahkeme kararıyla Özgür Özel’in koltuktan indirilip Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlık makamına dönmesiyle başlayan kargaşa, yarın (30 Mayıs Cumartesi) düzenlenecek olan "alternatifli" bayramlaşma törenleriyle zirve yapacak. Genel merkezde konuşma yapmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun "Henüz konuşmadım, anlatacaklarım var" sözlerine açıklık getirmesi bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, mahkeme kararıyla koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00'te ilk kez genel merkez binasına gelerek partililere hitap edecek. Kılıçdaroğlu'nu yok saymaya devam eden Manisa Milletvekili Özgür Özel ise aynı gün ve aynı saatte Ankara İl Başkanlığı'nda alternatif bir bayramlaşma programı organize etti.
Kılıçdaroğlu'nun, Nazım Hikmet'in "Yürümek" şiiri eşliğinde kürsüye çıkacağı ve binaya asılacak dev fotoğrafının altında "Şimdi arınma zamanı" ifadesinin yer alacağı öğrenildi. Konuşma sonrası beyaz güvercin uçurarak "barış" mesajı vermeye çalışacak olan Kılıçdaroğlu yönetimi, genel merkez çevresini ise "Adalet ve Liyakat" yazılı pankartlarla donatacak. Kulislerde konuşulan "Gül ki Güller Açsın" şarkısının kullanılacağı iddiaları ise parti kaynaklarınca yalanlandı.
CHP İKİYE BÖLÜNDÜ
CHP Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı arasında yaşanan savaş, parti örgütünü de tam ortadan ikiye bölmüş durumda. Türkiye'nin 81 ilinden yüzlerce otobüsün Ankara'ya akın ettiği öğrenilirken, ortaya çıkan dağınık tablo tabanda ciddi rahatsızlık yarattı.
Delege ve partililerin bir kısmı genel merkezdeki resmi çağrıya uyarak Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutmaya hazırlanırken, diğer bir kitle ise mahkeme kararına rağmen Özel'e destek vermek için Ankara İl Başkanlığı'na yönelecek.
Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yarına hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıl aranın ardından yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yine genel başkan sıfatıyla gelecek. Burada büyük bir halk buluşması gerçekleştirilecek, partililerle bayramlaşılacak." ifadelerini kullandı.
GENEL MERKEZ KILIÇDAROĞLU İÇİN HAZIRLANIYOR
Genel Merkez binasının içindeki çarpıcı hazırlıklara dikkat çeken Yeşiltaş, "Genel Merkez Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce ona özel olarak hazırlandı. Odalarda büyük değişiklikler yapıldı, fotoğraflar tek tek değiştirildi. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in fotoğrafları duvarlardan indirildi, yerlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yeniden asıldı." sözleriyle partideki sembolik değişimin ne kadar sert olduğunu gözler önüne serdi.
Kılıçdaroğlu cephesinin yarına özel bir önem atfettiği ve Genel Merkez binasını adeta bir seçim atmosferine soktuğu görülüyor. Hazırlıkların teknik detaylarını paylaşan İlter Yeşiltaş, "Şu an Genel Merkez'de olağanüstü bir hareketlilik var. Yarınki bayramlaşma programı için özel bir hazırlık yapılıyor. Yaklaşık yarım saat önce araçlar buraya geldi, bina CHP bayraklarıyla donatılıyor. Sanki bir seçim hazırlığı varmış gibi bir hava hakim." dedi.