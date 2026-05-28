Son dakika | CHP’de bu kez de ’küfürleşme’ krizi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçisi vekiller birbirine girdi

Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, dün genel merkezde tarihi bir gövde gösterisine imza attı. Biri Aziz İhsan Aktaş tarafından alınan, diğeri ise Özkan Yalım tarafından yaklaşık 10 milyon liraya iç dizaynı yaptırılan iki ultra lüks makam aracı, parti binasının bahçesine çekilerek sergilendi.
Araçlardan birinin üzerine "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç", diğerine ise "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" yazıldı. Plaka kısımlarında ise Aziz İhsan Aktaş ile Özkan Yalım'ın isimleri yer aldı.
'DERHAL SATIN'
Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde, "aşırı şatafatlı" olmaları sebebiyle büyük tepki çeken söz konusu araçlar, gün boyu genel merkezde partililerin gözleri önüne serildi.
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle: CHP'nin iki aracı 'haram para' ibaresiyle satışa çıkarıldı! İşte o araçlar... | Video
CHP'DE BU KEZ DE KÜFÜRLEŞME KRİZİ!
CHP'deki araç skandalı aralarında milletvekillerinin de olduğu CHP'li isimlerin bulunduğu bir WhatsApp grubunda kavgaya neden oldu. Hem Özel'i destekleyen hem de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin bulunduğu grupta araçların üzerine "haram parayla alınan araç" yazılmasıyla ilgili tartışma başladı.
Özgür Özel'i destekleyen isimlerden olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraber hareket ettiği kişilere sert sözler sarf etti. Mahmut Tanal'ın sözlerine, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İzmir milletvekili Mahir Polat'ın başını çektiği bazı Kılıçdaroğlu destekçisi isimler tepki gösterdi. Tartışma, küfürleşmeye döndü. Küfürlerin edilmesi üzerine WhatsApp grubu kapatıldı.
GRUPLARI AYIRDILAR
Yaşanan kavganın ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yeni gruplar açarak, 2 farklı grubu kullanmaya başladı.