Son dakika | CHP’de bu kez de ’küfürleşme’ krizi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçisi vekiller birbirine girdi

Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, dün genel merkezde tarihi bir gövde gösterisine imza attı. Biri Aziz İhsan Aktaş tarafından alınan, diğeri ise Özkan Yalım tarafından yaklaşık 10 milyon liraya iç dizaynı yaptırılan iki ultra lüks makam aracı, parti binasının bahçesine çekilerek sergilendi.

Araçlardan birinin üzerine "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç", diğerine ise "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" yazıldı. Plaka kısımlarında ise Aziz İhsan Aktaş ile Özkan Yalım'ın isimleri yer aldı.