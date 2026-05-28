Son dakika | CHP’de bu kez de ’küfürleşme’ krizi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçisi vekiller birbirine girdi

Giriş Tarihi: 28.05.2026 11:24 Son Güncelleme: 28.05.2026 11:34

Son dakika haberi: CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu 'Genel Başkan' olarak görevi tekrar devralırken parti tam anlamıyla 2'ye bölündü. Özgür Özel yanlısı partililer ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin açıktan kavgası WhatsApp'ta küfürleşmeye kadar gitti, 'WhatsApp' krizinin ardından vekillerin iletişim kurduğu grup kapatıldı.

Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, dün genel merkezde tarihi bir gövde gösterisine imza attı. Biri Aziz İhsan Aktaş tarafından alınan, diğeri ise Özkan Yalım tarafından yaklaşık 10 milyon liraya iç dizaynı yaptırılan iki ultra lüks makam aracı, parti binasının bahçesine çekilerek sergilendi.

Araçlardan birinin üzerine "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç", diğerine ise "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" yazıldı. Plaka kısımlarında ise Aziz İhsan Aktaş ile Özkan Yalım'ın isimleri yer aldı.

'DERHAL SATIN'

Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde, "aşırı şatafatlı" olmaları sebebiyle büyük tepki çeken söz konusu araçlar, gün boyu genel merkezde partililerin gözleri önüne serildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu iki aracın bir an önce satılması ve partinin bu lekeden kurtulması yönünde talimat verdiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, "CHP'de arınma resmen başladı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

CHP'DE BU KEZ DE KÜFÜRLEŞME KRİZİ!

CHP'deki araç skandalı aralarında milletvekillerinin de olduğu CHP'li isimlerin bulunduğu bir WhatsApp grubunda kavgaya neden oldu. Hem Özel'i destekleyen hem de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin bulunduğu grupta araçların üzerine "haram parayla alınan araç" yazılmasıyla ilgili tartışma başladı.

Özgür Özel'i destekleyen isimlerden olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraber hareket ettiği kişilere sert sözler sarf etti. Mahmut Tanal'ın sözlerine, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İzmir milletvekili Mahir Polat'ın başını çektiği bazı Kılıçdaroğlu destekçisi isimler tepki gösterdi. Tartışma, küfürleşmeye döndü. Küfürlerin edilmesi üzerine WhatsApp grubu kapatıldı.

GRUPLARI AYIRDILAR

Yaşanan kavganın ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yeni gruplar açarak, 2 farklı grubu kullanmaya başladı.

