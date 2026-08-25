Son dakika | Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti: Tarihi kare!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Bitlis'te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Kabristanı'nda tarihi bir kareye imza attı.

Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti | Video

KABİNE TOPLANTISI 3. KEZ AHLAT'TA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programın ardından kabine Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısı, üçüncü kez Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

MASANIN ANA GÜNDEMİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabine toplantısının ana gündeminde terörle mücadelede gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci ile sahadaki son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda iç cephenin güçlendirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel güvenlik başlıkları da ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda ABD'nin İran'a, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da değerlendirilecek. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim ve gerilimin düşürülmesi için gerçekleşen diplomasi trafiği de görüşülecek. Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele gibi konuların masada olması bekleniyor.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞI SÖKMÜŞTÜR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda şu mesajları verdi:

Malazgirt'e giden yol, Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'tan çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır.