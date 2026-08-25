Sosyal medyadaki reklam suçu fonluyor: Şiddet, sapkınlık ve suç içeriklerine sponsorluk!

Sosyal medya platformlarında içeriklerin nasıl seçildiği, hangi paylaşımların milyonlarca kullanıcıya ulaştırıldığı ve bu içeriklerin yanında hangi reklamların gösterildiği tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlara göre özellikle öfke, korku, şok ve skandal duygusu oluşturan içerikler yüksek etkileşim alırken, algoritmaların bu içerikleri daha geniş kitlelere taşıması önemli soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Tartışmanın bir diğer boyutunu ise milyarlarca dolarlık reklam ekonomisi oluşturuyor. Otomotivden gıdaya, bankacılıktan giyime kadar çok sayıda sektör reklam bütçelerini dijital platformlara yönlendiriyor. Ancak reklamların hangi içeriklerin yanında gösterildiği her zaman reklamveren tarafından doğrudan kontrol edilemiyor.

SUÇ VEYA ZARARLI İÇERİKLERİN DAHA FAZLA GÖRÜLMESİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Bu durum, suç, şiddet ve dolandırıcılık içeriklerinin yanında yasal ve kurumsal markaların reklamlarının da yayınlanabilmesine neden oluyor. Reklamverenler çoğu zaman reklamlarının hangi içeriğin yanında gösterileceğini doğrudan kontrol edemiyor. Böylece markalar, farkında olmadan suç veya zararlı içerik üreten hesapların daha fazla görünürlük elde etmesine katkı sağlayabiliyor. Bu tablo, reklam bütçelerinin istemeden de olsa suç ve zararlı içeriklerin bulunduğu dijital ekosistemi finanse edip etmediği sorusunu gündeme getiriyor.

REKLAMIN HEDEFİ ALGORİTMAYA EMANET

Dijital reklamcılıkta markalar belirli yaş gruplarına, ilgi alanlarına, davranışlara ve konumlara göre hedef kitle seçebiliyor. Bilişim Uzmanı Dinçer Karaca, sistemin işleyişini algoritmik açık artırmalar üzerinden anlatıyor.

Karaca, bir markanın belirli bir yaş grubuna veya belirli ilgi alanlarına sahip kullanıcılara ulaşmak için bütçe ayırdığını, ardından algoritmik sistemlerin çok kısa süreler içerisinde reklamın kime gösterileceğine karar verdiğini belirtiyor.

"ESKİDEN ÖRGÜTLER MAHALLEDE ÇOCUK ARIYORDU, BUGÜN AYNI ANDA DİJİTALDE ULAŞABİLİYORLAR"

Karaca, suç örgütleri açısından da sosyal medyanın önemli bir erişim alanına dönüştüğünü ifade ederek, "Eskiden suç örgütünün mahallede çocuk araması gerekiyordu. Bugün binlerce çocuğun bulunduğu bir dijital alana aynı anda ulaşabiliyor" dedi.