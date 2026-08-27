Dijitalde serbest: Televizyonda suç! Sanal ağlara verilen reklamlarda denetim yok! "Bu bir çifte standart"

Dijital platformlarda etkileşim uğruna kurgulanan şok edici, korkutucu ve tartışmalı içerikler toplum için bir tehdit niteliğine ulaşırken, reklamverenler ve markalar için de yeni bir sorun olarak öne çıkıyor.

Reklam harcamalarının 1 trilyon dolar seviyesini aştığı ve bunun yaklaşık dörtte üçünün dijital mecralara aktığı bir düzende reklamverenin haberi ve onayı olmadan şirketlerin bütçeleri zararlı içeriklerin oluşturduğu dijital trafiğe etki ediyor.