Dijitalde serbest: Televizyonda suç! Sanal ağlara verilen reklamlarda denetim yok! "Bu bir çifte standart"
Televizyon ve radyoda yayınlanmasına izin verilmeyen yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık içerikli reklamlar dijital platformlarda kullanıcıların karşısına her gün birçok farklı şekilde çıkabiliyor. Yapay zekâyla üretilen sahte ses ve görüntülerle hazırlanan reklamların arama motorları ve sosyal medya üzerinden milyonlarca kişiye ulaşabilmesi, vatandaşın güvenliğini tehdit ederken suç ve istismar ağlarına da finansal kaynak oluşturuyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Yapılacak işlem açık: Nasıl televizyonu, radyoları denetliyorsak aynı şekilde dijital mecraları da denetleyeceğiz. Ama dijital mecrada serbest, televizyonda olunca suç. Bu bir çifte standarttır" çağrısında bulundu.
Dijital platformlarda etkileşim uğruna kurgulanan şok edici, korkutucu ve tartışmalı içerikler toplum için bir tehdit niteliğine ulaşırken, reklamverenler ve markalar için de yeni bir sorun olarak öne çıkıyor.
Reklam harcamalarının 1 trilyon dolar seviyesini aştığı ve bunun yaklaşık dörtte üçünün dijital mecralara aktığı bir düzende reklamverenin haberi ve onayı olmadan şirketlerin bütçeleri zararlı içeriklerin oluşturduğu dijital trafiğe etki ediyor.
ALGORİTMA NASIL ÇALIŞIYOR?
Sosyal medya platformlarında kullanıcıların karşısına her gün milyonlarca içerik çıkıyor. Ancak bu içeriklerin tamamı aynı görünürlüğe sahip değil. Algoritmalar, kullanıcıların geçmiş davranışlarını, izleme sürelerini, beğenilerini, yorumlarını ve paylaşımlarını dikkate alarak kişiselleştirilmiş akışlar oluşturuyor.
"GENİŞ BİR DAĞITIM MEKANİZMASININ PARÇASI HALİNE GELİYOR"
Tam da bu noktada tartışmanın en kritik unsurlarından biri devreye giriyor: Etkileşim!
Öfke, korku, şaşkınlık, merak veya şok yaratan içerikler kullanıcıların dikkatini daha uzun süre çekebiliyor. Kullanıcı bir içeriğe tıkladığında, yorum yaptığında, paylaştığında veya videoyu sonuna kadar izlediğinde sistem bunu bir ilgi sinyali olarak değerlendirebiliyor. Böylece masum görünen tek bir tıklama, daha geniş bir dağıtım mekanizmasının parçası haline gelebiliyor.