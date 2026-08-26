Etkileşim - reklam - suç ekosistemi! Algoritma tuzağına dikkat: Markalar farkında olmadan suçu finanse ediyor

"PLATFORMLARIN DAHA FAZLA REKLAM GELİRİ ELDE ETME HEDEFİ"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, algoritmaların mümkün olduğunda kullanıcıları uzun süre platformda tutmaya odaklandığını ve bunu da öfke, korku, şok, tartışma ve skandal içeren içeriklerle ile sağladığını kaydeden Ali Murat Kırık, "Etkileşim arttıkça içerik daha fazla kullanıcıya öneriliyor, görünürlük yükseldikçe platformda geçirilen süre ve reklam gösterim sayısı artıyor, bu da platform açısından daha fazla ekonomik değer anlamına geliyor. Böylece içerik üreticisinin daha fazla dikkat çekme isteği ile platformun daha fazla reklam geliri elde etme amacı aynı noktada buluşabiliyor." dedi.

Ali Murat Kırık, "Buradaki tehlike, algoritmanın doğrudan suç içeriğini "istemesi" değil; sistemin başarı ölçütlerinin, zararlı ve aşırı içeriklerin diğer içeriklerden daha avantajlı hale gelmesine yol açabilmesi. Ancak burada da filtreleme olmaması ve bu mecralar için gelirin öncül bir hale gelmesi maalesef bu kısır döngüyü oluşturuyor." ifadelerine yer verdi.