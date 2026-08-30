Gemiden kurtarılan vatandaş dehşet anlarını anlattı: Gemi su alıyor diye defalarca söyledik
Girne açıklarında 267 yolcusuyla alabora olan katamaran tipi yolcu gemisindeki dehşet anları, yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan alabora olan gemiden kurtarılan İbrahim Canbolat, facia sırasında yaşananları anlattı. Canbolat, geminin alabora olmasından önce su aldığını fark ettiklerini ve durumu görevliye defalarca bildirdiklerini öne sürdü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olduğu bildirildi. KKTC Başbakanı Üstel, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Alabora olan gemiden kurtarılan yolcular hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirildi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Sahil Güvenlik ekipleri, alabora olan gemideki kazazedeleri kurtarmak için yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor.
"ÇOK SAYIDA ÇOCUK VARDI"
Kıbrıs Gerçek'in haberine göre; Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılan İbrahim Canbolat, facia sırasında yaşananları anlattı. Canbolat, geminin alabora olmasından önce su aldığını fark ettiklerini ve durumu görevliye defalarca bildirdiklerini öne sürdü.
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Canbolat, uyarılarına karşılık kendilerine "Normaldir, denizde gidiyoruz" şeklinde yanıt verildiğini iddia etti.
"GEMİ SU ALIYOR DİYE DEFALARCA SÖYLEDİK"
Canbolat, yolculuk sırasında geminin alt kısmından su geldiğini fark ettiklerini belirterek, "Gemi su kaçırıyor, alttan su doluyor diye söyledik. Geldi baktı, 'Biz alışkınız, normaldir, suda gidiyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.
Suyun giderek arttığını anlatan Canbolat, bir süre sonra geminin yan tarafında bir bölümün patladığını ve geminin hızla yatmaya başladığını söyledi.