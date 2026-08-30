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Gemiden kurtarılan vatandaş dehşet anlarını anlattı: Gemi su alıyor diye defalarca söyledik

Girne açıklarında 267 yolcusuyla alabora olan katamaran tipi yolcu gemisindeki dehşet anları, yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan alabora olan gemiden kurtarılan İbrahim Canbolat, facia sırasında yaşananları anlattı. Canbolat, geminin alabora olmasından önce su aldığını fark ettiklerini ve durumu görevliye defalarca bildirdiklerini öne sürdü.

Gemiden kurtarılan vatandaş dehşet anlarını anlattı: Gemi su alıyor diye defalarca söyledik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olduğu bildirildi. KKTC Başbakanı Üstel, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Alabora olan gemiden kurtarılan yolcular hastanelere sevk edilmek üzere Girne Limanı'na getirildi.

Gemiden kurtarılan vatandaş dehşet anlarını anlattı: Gemi su alıyor diye defalarca söyledik

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik ekipleri, alabora olan gemideki kazazedeleri kurtarmak için yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor.

"ÇOK SAYIDA ÇOCUK VARDI"

Kıbrıs Gerçek'in haberine göre; Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılan İbrahim Canbolat, facia sırasında yaşananları anlattı. Canbolat, geminin alabora olmasından önce su aldığını fark ettiklerini ve durumu görevliye defalarca bildirdiklerini öne sürdü.

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Canbolat, uyarılarına karşılık kendilerine "Normaldir, denizde gidiyoruz" şeklinde yanıt verildiğini iddia etti.

Gemiden kurtarılan vatandaş dehşet anlarını anlattı: Gemi su alıyor diye defalarca söyledik

"GEMİ SU ALIYOR DİYE DEFALARCA SÖYLEDİK"

Canbolat, yolculuk sırasında geminin alt kısmından su geldiğini fark ettiklerini belirterek, "Gemi su kaçırıyor, alttan su doluyor diye söyledik. Geldi baktı, 'Biz alışkınız, normaldir, suda gidiyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

Suyun giderek arttığını anlatan Canbolat, bir süre sonra geminin yan tarafında bir bölümün patladığını ve geminin hızla yatmaya başladığını söyledi.

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Gemiden kurtarılan vatandaş dehşet anlarını anlattı: Gemi su alıyor diye defalarca söyledik

"HERKES KENDİ MÜCADELESİYLE KURTULMAYA ÇALIŞTI"

Geminin cam kenarında oturduğunu belirten Canbolat, yaşanan paniği şöyle anlattı:

"Gemi hemen yatmaya başladı. 'Herkes arkaya kaçsın' denildi. Herkes kendi mücadelesiyle kurtulmaya çalıştı. Ben de kendi imkânlarımla kurtuldum, daha sonra bir görevli beni gemiden aldı."

Canbolat, geminin yan yatmasıyla camların kırıldığını, bazı kişilerin denize atladığını, bazılarının ise geminin üzerinde kalmaya çalıştığını anlattı.

Gemide çocukların da bulunduğunu söyleyen Canbolat, olay sırasında yakıt kokusunun yoğun şekilde hissedildiğini ve büyük panik yaşandığını ifade etti.

Yaşadıklarının şokunu hâlâ atlatamadığını belirten Canbolat, gemide can kaybı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

#SAHİL GÜVENLİK #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #KKTC

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