Gemiden kurtarılan vatandaş dehşet anlarını anlattı: Gemi su alıyor diye defalarca söyledik

"HERKES KENDİ MÜCADELESİYLE KURTULMAYA ÇALIŞTI"



Geminin cam kenarında oturduğunu belirten Canbolat, yaşanan paniği şöyle anlattı:



"Gemi hemen yatmaya başladı. 'Herkes arkaya kaçsın' denildi. Herkes kendi mücadelesiyle kurtulmaya çalıştı. Ben de kendi imkânlarımla kurtuldum, daha sonra bir görevli beni gemiden aldı."



Canbolat, geminin yan yatmasıyla camların kırıldığını, bazı kişilerin denize atladığını, bazılarının ise geminin üzerinde kalmaya çalıştığını anlattı.



Gemide çocukların da bulunduğunu söyleyen Canbolat, olay sırasında yakıt kokusunun yoğun şekilde hissedildiğini ve büyük panik yaşandığını ifade etti.



Yaşadıklarının şokunu hâlâ atlatamadığını belirten Canbolat, gemide can kaybı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

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