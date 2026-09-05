Özgür Özel'in gafları bitmek bilmiyor! Bu kez de kendi partisini karıştırdı
CHP Genel Başkanlığı koltuğunu şaibeli kurultay davası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptıran Özgür Özel Yeni Parti'yi kurdu. Yaptığı gaf ve skandal açıklamalarla gündemden düşmeyen Özel bu kez de kendi partisinin adını karıştırdı. Kendi partisini 'İYİ Parti' olarak tanıtan Özel, Müsavat Dervişoğlu'na gönderme yaparak durumu espri malzemesine dönüştürmeye çalıştı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin üye sayısına ilişkin konuştuğu sırada dikkat çeken bir gaf yaptı. Özel, Yeni Parti yerine "İYİ Parti" ifadesini kullandı. Özel, "İYİ Parti'nin milyonlarca üyesi olması İYİ Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek." dedi.
ESPRİ KONUSUNA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞTI
Çevresindekilerin uyarısı sonrası Yeni Parti diyerek sözlerini düzeltmeye çalışan Özgür Özel durumu espri konusuna dönüştürmeye çalıştı.
Özgür Özel'den dikkat çeken dil sürçmesi: Kendi partisinin adını karıştırdı | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na gönderme yapan Özel, "Müsavat Bey, selam olsun. Bu da bizden olsun. Sevgili başkanı çok seviyorum. Yeni Parti yerine bazen eski partimize dilimiz gidiyor. Gitmesin diye dikkat ediyoruz. Bu sefer de Müsavat Bey'e bir güzellik oldu." dedi.
İSTANBUL'UN FETHİ'Nİ DE BİLEMEMİŞTİ!
Yeni Parti için Trabzon'da düzenlenen bir etkinlikte de Özgür Özel girdiği dükkanda yaptığı gafla akıllara durgunluk vermişti. Özel, "Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti, 1483'te İstanbul'u fethetti..." ifadelerini kullanmıştı.
Özgür Özel'den İstanbul'un Fethi gafı | Video