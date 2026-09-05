Özgür Özel'in gafları bitmek bilmiyor! Bu kez de kendi partisini karıştırdı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel , partisinin üye sayısına ilişkin konuştuğu sırada dikkat çeken bir gaf yaptı. Özel, Yeni Parti yerine "İYİ Parti" ifadesini kullandı. Özel, "İYİ Parti'nin milyonlarca üyesi olması İYİ Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek." dedi.

ESPRİ KONUSUNA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞTI

Çevresindekilerin uyarısı sonrası Yeni Parti diyerek sözlerini düzeltmeye çalışan Özgür Özel durumu espri konusuna dönüştürmeye çalıştı.

Özgür Özel'den dikkat çeken dil sürçmesi: Kendi partisinin adını karıştırdı | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na gönderme yapan Özel, "Müsavat Bey, selam olsun. Bu da bizden olsun. Sevgili başkanı çok seviyorum. Yeni Parti yerine bazen eski partimize dilimiz gidiyor. Gitmesin diye dikkat ediyoruz. Bu sefer de Müsavat Bey'e bir güzellik oldu." dedi.