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  • Son dakika: Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'da hissedilen bir deprem oldu! AFAD detayları açıkladı

Son dakika: Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'da hissedilen bir deprem oldu! AFAD detayları açıkladı

Son dakika haberi: AFAD: Şanlıurfa'da merkez üssü Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da hissedildi.

Son dakika: Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ’da hissedilen bir deprem oldu! AFAD detayları açıkladı
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Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da hissedilen bir deprem oldu. Depremin büyüklüğüyle ilgili resmi açıklama bekleniyor

Kandilli 'den yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa Pınarbaşı ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.8 derinliği ise 5.4 km olarak açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

#DİYARBAKIR

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