Son dakika: Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'da hissedilen bir deprem oldu! AFAD detayları açıkladı

Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da hissedilen bir deprem oldu. Depremin büyüklüğüyle ilgili resmi açıklama bekleniyor

Kandilli 'den yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa Pınarbaşı ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.8 derinliği ise 5.4 km olarak açıkladı.



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