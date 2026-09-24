Son dakika: Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'da hissedilen bir deprem oldu! AFAD detayları açıkladı
Son dakika haberi: AFAD: Şanlıurfa'da merkez üssü Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da hissedildi.
Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da hissedilen bir deprem oldu. Depremin büyüklüğüyle ilgili resmi açıklama bekleniyor
Kandilli 'den yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa Pınarbaşı ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.8 derinliği ise 5.4 km olarak açıkladı.
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