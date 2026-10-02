Çocuklar ve gençler için 'rol model' tehlikesi! Ahlaksız ve sapkın yayınlar öne çıkarılıyor: TikTok'a yasak gelir mi?
TikTok ve benzeri dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisi ve içeriklerin hukuki boyutu yeniden gündemde. Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, yabancı platformlara karşı daha hızlı yaptırımlar uygulanması gerektiğini kaydetti. Yusuf Kartal 'rol model' tehlikesine de dikkat çekti. Kartal, "Gerekiyorsa yerli uygulamalarla ortaya koymamız, rakiplerini oluşturmamız gerekiyor" dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) hesapları üzerinden tehdit, hakaret ve kavga içerikli görüntüler paylaşan, bu yolla gelir elde eden şüphelileri yakalamak için soruşturma açıldı. Polis ekiplerinin başlattığı sanal takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından operasyon yapıldı.
AYLIK GELİRLERİ DUDAK UÇUKLATTI
Şüphelilerin polis sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri, aylık gelirlerini ise 200 bin lira 500 bin lira arasında değişen rakamlarda açıkladıkları öğrenildi.
Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örnekleri alınan Sosyal Medya ünlüleri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
Türkiye'nin gündemine oturan operasyonun ardından "TikTok toplum ahlakını nasıl bozuyor?", "Platforma erişim engeli veya kısıtlama gelir mi?" soruları tartışılmaya başlandı.
TikTok gençleri nasıl etkiliyor? Türkiye'de yasaklanır mı? | Video
A Haber canlı yayınına katılan Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, yabancı dijital platformların oluşturduğu ahlaki ve hukuki tahribatı, yerli platformların gerekliliğini ve çocukları korumak için atılması gereken adımları çarpıcı sözlerle değerlendirdi.