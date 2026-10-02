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Çocuklar ve gençler için 'rol model' tehlikesi! Ahlaksız ve sapkın yayınlar öne çıkarılıyor: TikTok'a yasak gelir mi?

TikTok ve benzeri dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisi ve içeriklerin hukuki boyutu yeniden gündemde. Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, yabancı platformlara karşı daha hızlı yaptırımlar uygulanması gerektiğini kaydetti. Yusuf Kartal 'rol model' tehlikesine de dikkat çekti. Kartal, "Gerekiyorsa yerli uygulamalarla ortaya koymamız, rakiplerini oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Çocuklar ve gençler için ’rol model’ tehlikesi! Ahlaksız ve sapkın yayınlar öne çıkarılıyor: TikTok’a yasak gelir mi?
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) hesapları üzerinden tehdit, hakaret ve kavga içerikli görüntüler paylaşan, bu yolla gelir elde eden şüphelileri yakalamak için soruşturma açıldı. Polis ekiplerinin başlattığı sanal takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından operasyon yapıldı.

Çocuklar ve gençler için 'rol model' tehlikesi! Ahlaksız ve sapkın yayınlar öne çıkarılıyor: TikTok'a yasak gelir mi?

AYLIK GELİRLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Şüphelilerin polis sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri, aylık gelirlerini ise 200 bin lira 500 bin lira arasında değişen rakamlarda açıkladıkları öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örnekleri alınan Sosyal Medya ünlüleri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Çocuklar ve gençler için 'rol model' tehlikesi! Ahlaksız ve sapkın yayınlar öne çıkarılıyor: TikTok'a yasak gelir mi?

Türkiye'nin gündemine oturan operasyonun ardından "TikTok toplum ahlakını nasıl bozuyor?", "Platforma erişim engeli veya kısıtlama gelir mi?" soruları tartışılmaya başlandı.

TikTok gençleri nasıl etkiliyor? Türkiye'de yasaklanır mı? | Video

A Haber canlı yayınına katılan Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, yabancı dijital platformların oluşturduğu ahlaki ve hukuki tahribatı, yerli platformların gerekliliğini ve çocukları korumak için atılması gereken adımları çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

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Çocuklar ve gençler için 'rol model' tehlikesi! Ahlaksız ve sapkın yayınlar öne çıkarılıyor: TikTok'a yasak gelir mi?

"TÜRKİYE'DE YAVAŞ AKSİYON ALIYORLAR"

TikTok ve benzeri yabancı menşeili platformların suç unsuru teşkil eden içeriklere karşı tutumunu eleştiren Dr. Yusuf Kartal, "Özellikle bu global uygulamaların Batılı ülkelerde çok hızlı aksiyon almalarına rağmen ülkemizde aldıkları aksiyonlar ağır gidebiliyor. Buradaki temsilciliklerini ağır hareket ettirerek geç tepkiler alabiliyorlar. Bunun için aslında almamız gereken önlemlerin en başında bizim yaptırımları uygulamamız ve bunu da gerekiyorsa yerli uygulamalarla ortaya koymamız, rakiplerini oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve gençler için 'rol model' tehlikesi! Ahlaksız ve sapkın yayınlar öne çıkarılıyor: TikTok'a yasak gelir mi?

ROL MODEL TEHLİKESİ: BUNU ENGELLEMEK ÖNCELİKLİ ADIM OLDU

Yaşanan ahlaki erozyonun adli boyutuna da dikkat çeken ve içeriklerin Türk Ceza Kanunu sınırlarını ihlal ettiğini belirten Dr. Yusuf Kartal, "Uygulama içerisinde sadece ahlaki boyutu bir kenara, burada Türk Ceza Kanunu'nun çerçevesine giren birçok olayın tetiklendiğini görüyoruz. Buradaki fenomenlerin özellikle çocuklarımıza rol model olma durumları oluştu. Önceleri bilim insanlarını, sanatçıları rol model alan çocuklar; bugünlerde birçok sansasyon yaratan, bu tarz durumların ortaya çıkmasını sağlayan fenomenleri rol model alabiliyorlar. Bizim bunları engellememiz öncelikli adımımız olmalı" sözleriyle tehlikenin ulaştığı boyutu aktardı.

Çocuklar ve gençler için 'rol model' tehlikesi! Ahlaksız ve sapkın yayınlar öne çıkarılıyor: TikTok'a yasak gelir mi?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerde de TikTok'a yönelik sert yaptırımların devreye sokulduğunu hatırlatan Kartal; devletin yasal düzenlemeleri, eğitim kurumlarının rehberliği ve ailelerin denetimiyle topyekün bir mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

#TÜRKİYE #INSTAGRAM

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