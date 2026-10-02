Çocuklar ve gençler için ’rol model’ tehlikesi! Ahlaksız ve sapkın yayınlar öne çıkarılıyor: TikTok’a yasak gelir mi?

"TÜRKİYE'DE YAVAŞ AKSİYON ALIYORLAR" TikTok ve benzeri yabancı menşeili platformların suç unsuru teşkil eden içeriklere karşı tutumunu eleştiren Dr. Yusuf Kartal, "Özellikle bu global uygulamaların Batılı ülkelerde çok hızlı aksiyon almalarına rağmen ülkemizde aldıkları aksiyonlar ağır gidebiliyor. Buradaki temsilciliklerini ağır hareket ettirerek geç tepkiler alabiliyorlar. Bunun için aslında almamız gereken önlemlerin en başında bizim yaptırımları uygulamamız ve bunu da gerekiyorsa yerli uygulamalarla ortaya koymamız, rakiplerini oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ROL MODEL TEHLİKESİ: BUNU ENGELLEMEK ÖNCELİKLİ ADIM OLDU Yaşanan ahlaki erozyonun adli boyutuna da dikkat çeken ve içeriklerin Türk Ceza Kanunu sınırlarını ihlal ettiğini belirten Dr. Yusuf Kartal, "Uygulama içerisinde sadece ahlaki boyutu bir kenara, burada Türk Ceza Kanunu'nun çerçevesine giren birçok olayın tetiklendiğini görüyoruz. Buradaki fenomenlerin özellikle çocuklarımıza rol model olma durumları oluştu. Önceleri bilim insanlarını, sanatçıları rol model alan çocuklar; bugünlerde birçok sansasyon yaratan, bu tarz durumların ortaya çıkmasını sağlayan fenomenleri rol model alabiliyorlar. Bizim bunları engellememiz öncelikli adımımız olmalı" sözleriyle tehlikenin ulaştığı boyutu aktardı.