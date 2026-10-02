Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı! 10 sözde fenomenin aylık geliri dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 2.10.2026 11:34 Son Güncelleme: 2.10.2026 11:54

Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı! 10 sözde fenomenin aylık geliri dudak uçuklattı

Sosyal medya üzerinde açtıkları canlı yayınlarda kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli skandal paylaşımlar yapan sözde sanal medya ünlüsü 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler polis sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söylerken aylık gelirleri dudak uçuklattı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı! 10 sözde fenomenin aylık geliri dudak uçuklattı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) hesapları üzerinden tehdit, hakaret ve kavga içerikli görüntüler paylaşan, bu yolla gelir elde eden şüphelileri yakalamak için soruşturma açıldı. Polis ekiplerinin başlattığı sanal takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından operasyon yapıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler sorgulandı.

AYLIK GELİRLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Şüphelilerin polis sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri, aylık gelirlerini ise 200 bin lira 500 bin lira arasında değişen rakamlarda açıkladıkları öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örnekleri alınan Sosyal Medya ünlüleri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SOSYAL MEDYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı! 10 sözde fenomenin aylık geliri dudak uçuklattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA