Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İzmir bugün bir başka, daha coşkulu.

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyor, AK Parti grubuna ve Cumhur İttifakı ortaklarımıza bu yeni yasama yılında Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar muhalefetin de ne yaptığı, nasıl davrandığı önemlidir. Muhalefet yeri geldiğinde savaş baltalarını kenara koyabilmeli.

Meclis açılışındaki nezaket yoksunu tavıra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyoruz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadık, kaçınmayız.

Bahçeli'ye dünkü açıklaması için teşekkür ediyorum.

'DURMAK YOK YOLA DEVAM DEDİK'

Bakanlarımızdan, milletvekillerimize, il-ilçe, mahalle teşkilatlarımıza kadar şehir şehir ilçe ilçe sokak sokak dolaştık. 'Durmak yok yola devam' dedik. Türkiye buluşmaları ile her kesimden insanımızın sesine kulak verdik, onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık.

"TBMM'NİN ÖNÜNDE YOĞUN BİR ÇALIŞMA TAKVİMİ BULUNUYOR"

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yeni yasama yılında TBMM'nin önünde yoğun bir çalışma takvimi bulunuyor. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde çalışarak inşallah önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz.

ENFLASYON MESAJI

İnşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedefleri gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyorum. TÜİK'in açıkladığı işgücü verileri de umutlarımızın artmasına vesile oldu. 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Ağustos'ta 106 bin azaldı. İşsizlik oranı 0,3 puan azalış gösterdi. Son olarak pazartesi eylül enflasyon verileri açıklandı. Maalesefe bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Savaşın enflasyona etkisi yıllık etkisi 7 puan bandında.