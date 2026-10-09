Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel ve ekibine sert tepki: FETÖ’cülerden öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy- Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün önemli bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Ülkemize vizyon katacak projelerimizden biridir. Projemiz üç etaptan oluşmaktadır. Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz.

"4 SAATTEN 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Çerkezköy-Kapıkule YHT stratejik bir plan. Lojistik güçlenecek, seyahat süresi kısalacak. Ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek. Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek.

"EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK"

Bu hat Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir omurga olacaktır.. Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Halkalı-Kapıkule hattının ehemmiyetini sadece Trakya ile sınırlandıramayız. Avrupa'ya uzanan koridorun bağlantısını güçlendiriyoruz.

Türkiye'ye çağ atlattığımız yatırımların başında ulaştırma yatırımları geliyor. Elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 274 km'ye çıkardık. Sıfırdan aldık ülkemize 2 bin 251 km uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Nüfusumuzun yüzde 51'i hızlı trenden yararlanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNE SERT TEPKİ: FETÖ'CÜLERDEN ÖĞRENDİKLERİ TAKTİKLERLE BİZE SALDIRIYORLAR

Biz hizmet üretiyoruz, laf değil. Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece-gündüz koşturuyoruz. Siyasi parti değil iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler, FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın: Boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar.

Bunun adı siyaset değil, bunun adı muhalefet değil, bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir, önce para kulelerin hesabını verin. Biz bu ilkesiz siyasete, rezil siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.