Özgür Özel’den bomba itiraflar! Partisindeki rezillikleri kabul etti: Rüşvet skandalı olduğu gerçek

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, suçüstü görüntülerinin ve polis operasyonunun ardından belediye başkanını 6 saat içinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiklerini dile getirdi. Olayın bir kurgu olmadığını belirten Özel, "Gerçekten de o para oraya gidiyor geliyor, kurgu değil... Meselenin gerçekten orada büyük bir rüşvet skandalı olduğu gerçek bir şey" diyerek yaşanan skandalı doğruladı. Özel, hem rüşveti vereni hem de belediye başkanını o gün partiden attıklarını aktardı.

"MESELE KABAK GİBİ ORTADA"

Partisindeki diğer skandalları da sıralayan Özgür Özel, Bodrum'da bir belediye meclis üyesinin polis kontrolünde rüşvet paralarıyla yakalandığını ve 1 saat içinde partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili yaşanan gelişmeleri ise şu sözlerle anlattı:

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltındayken avukat yolladık. Görüşemiyoruz, bir bilgi yok, sadece görüntüler var. Doğru yanlış nedir? Böyle bir olay oldu mu? Bir tek şunu sorun dedim Özkan Yalım'a. O da 'Benim resmi kız arkadaşım, yaşı da 20 değil 26' gibi bir haber yolladı. O dakika kesin ihraç talebiyle disipline verdim. Hatta Özkan Yalım olayı çıktığında sekiz saat sonra Çanakkale'de otobüs üstündeydim. 'Özkan'ın partimize karşı, bizim de Uşak'a karşı sorumluluğumuz var. Gereğini yapacağım' dedim. Çünkü mesele kabak gibi ortada."

Belediyelere 'Özel' rüşvet tarifesi SON DAKİKA | İnsan sarrafı Özgür Özel! Kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı! SON DAKİKA! CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki 'baklava kutusunda euro' rezaletinde yeni gelişme: Başkan yardımcısı itirafçı oldu

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör