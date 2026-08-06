SON DAKİKA | İnsan sarrafı Özgür Özel! Kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı!

'İZMİR KİMLERİN ELİNE DÜŞMÜŞ'



Özgür Özel'i eleştiren vatandaşlar, "Bu adamları sevgilileri yakıyor, sonra AK Parti yaptı diyorlar. Üstüne buna da inanan partililer var", "Bir oy verirken iki kere düşünmek lazım", "Verin devleti nasıl soyacak diyecekti", "İzmir kimlerin eline düşmüş", "Bunlar ülkeyi yönetmeyi herhalde gazinoda eğlenme gibi bir şey zannediyorlar" şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.