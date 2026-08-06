Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | İnsan sarrafı Özgür Özel! Kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı!

SON DAKİKA | İnsan sarrafı Özgür Özel! Kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı!

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı ile geri dönmesinin ardından CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in kefil olduğu belediye başkanları tek tek yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı. Güvendiği isimler bir bir patlayan Özgür Özel'in daha önce de İlkay Çiçek ile ilgili yaptığı konuşmada "İçişleri Bakanlığı'nı yönetir" dediği ortaya çıktı.

ERTAN GÜRCANER
Giriş Tarihi: 06.08.2026 06:47 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 06:49
SON DAKİKA | İnsan sarrafı Özgür Özel! Kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı!

Son dakika haberi: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı Whatsapp yazışmalarında kirli rüşvet ağı ortaya çıkarken, yerel seçim öncesi Özgür Özel'in İlkay Çiçek için sarf ettiği "İlkay'a verin İçişleri Bakanlığı'nı yönetir" sözleri gündem oldu.

SON DAKİKA | İnsan sarrafı Özgür Özel! Kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı!

Özgür Özel'in 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yaptığı konuşmada, "İlkay bey muhtar, acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, İçişleri Bakanlığı'nı yönetir" dediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | İnsan sarrafı Özgür Özel! Kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı!

Vatandaşlar sosyal medyada, Menderes ile ilgili haberlere yaptığı yorumlarda Özel'i eleştirdi.

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SON DAKİKA | İnsan sarrafı Özgür Özel! Kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı!

Daha önce Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da arkasında duran Özel'i eleştiren vatandaşlar, "Hep aynı tipte adamlar belediye başkanı yapılmış", "Yine muhteşem öngörüsü fiyasko çıktı", "Senden ilaç bile alınmazmış" diyerek eczacı olan Özel'e tepki gösterdi.

SON DAKİKA | İnsan sarrafı Özgür Özel! Kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı!

'İZMİR KİMLERİN ELİNE DÜŞMÜŞ'

Özgür Özel'i eleştiren vatandaşlar, "Bu adamları sevgilileri yakıyor, sonra AK Parti yaptı diyorlar. Üstüne buna da inanan partililer var", "Bir oy verirken iki kere düşünmek lazım", "Verin devleti nasıl soyacak diyecekti", "İzmir kimlerin eline düşmüş", "Bunlar ülkeyi yönetmeyi herhalde gazinoda eğlenme gibi bir şey zannediyorlar" şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.

#YENİ PARTİ #ÖZGÜR ÖZEL