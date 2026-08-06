SON DAKİKA | İnsan sarrafı Özgür Özel! Kime kefil olduysa rüşvetçi çıktı!
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı ile geri dönmesinin ardından CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in kefil olduğu belediye başkanları tek tek yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı. Güvendiği isimler bir bir patlayan Özgür Özel'in daha önce de İlkay Çiçek ile ilgili yaptığı konuşmada "İçişleri Bakanlığı'nı yönetir" dediği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 06:49