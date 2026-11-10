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  • SON DAKİKA... Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon! 7 şüpheli gözaltına alındı

SON DAKİKA... Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon! 7 şüpheli gözaltına alındı

SON DAKİKA... Halk TV'nin İngiltere'de bulunan sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA... Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon! 7 şüpheli gözaltına alındı
İHA İHA
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SON DAKİKA... Halk TV'nin İngiltere'de bulunan sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP'nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu'na aktardı SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira! SON DAKİKA | Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’na rüşvet operasyonu! 30 milyar TL'lik para trafiği deşifre oldu: TMSF kayyum atandı!

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