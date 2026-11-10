SON DAKİKA... Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon! 7 şüpheli gözaltına alındı
SON DAKİKA... Halk TV'nin İngiltere'de bulunan sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
SON DAKİKA... Halk TV'nin İngiltere'de bulunan sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.