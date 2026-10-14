Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

SON DAKİKA… Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik operasyonda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken kanala ve şirketlere TMSF kayyum atandı. İstanbul ve İzmir belediyeleri arasındaki ihale ağı üzerinden 14,4 milyon TL rüşvet aktarıldığı anlaşıldı. Sarıyer'deki kaçak villasına medya desteği karşılığında göz yumulan Cafer Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yaptığı para transferlerinin miktarı dudak uçuklattı! Toplam piyasa değeri 72,5 milyar lirayı bulan devasa bir para trafiği deşifre olurken Mahiroğlu ve yakınlarının mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirleri arasında uyumsuzluklar olduğu da anlaşıldı. İşte operasyonun tüm ayrıntıları…

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Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 15:27
SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Halk Tv'ye kayyum atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, belediye ihaleleri üzerinden 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı incelemelerde ise, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirlendi.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve diğer belgeler incelendi. İncelemelerde Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı ve şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği iddia edildi. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat sağlandığı yönündeki bulgular dosyaya girdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

14.4 MİLYONLUK İDDİA

Dosyadaki beyan ve kayıtlara göre, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı değerlendirildi. Şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30,3 MİLYAR LİRA

MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirlendi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı tespit edildi.

GELİRLERDE UYUMSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu değerlendirildi.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortak, yönetici veya ilişkili olduğu belirlenen Halk TV adlı kanal dahil şirketlere Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirtilen Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığı tespit edildi.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

TRANSFERLERİN PİYASA DEĞERİ 72 MİLYAR 595 MİLYON

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de soruşturma kapsamına alındı. Cafer Mahiroğlu'nun akrabalarına, kendi hesabına ve ortak olduğu şirketlere yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. Yurt dışı para hareketlerinde 522 milyon 871 bin sterlin, 251 milyon 271 bin dolar ve 485 milyon 412 bin avroluk işlem hacmi (piyasa değeri 72 milyar 595 milyon TL) tespit edildi. Mahiroğlu ve yakınlarının mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirleri arasında uyumsuzluklar olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

KARDEŞLERE AKAN MİLYONLAR

Soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu'nun kardeşleri İbrahim, Hasan ve Mustafa Özdemir'in şahsi banka hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı uluslararası para hareketleri tespit edildi. Üç kardeşin hesaplarına yurt dışından toplam 33 milyon 367 bin 903 dolar girerken, bu hesaplardan 11 milyon 229 bin 584 dolar çıkış yapıldığı belirlendi. Paraların kaynağı, transfer gerekçeleri ve ticari bağlantılarına yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Halk TV'nin finansal işlemlerini yöneten Harika Akkaya, Cafer Mahiroğlu'nun ağabeyleri Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir ve Mustafa Özdemir, Halk TV yönetiminde görev yaptığı belirtilen baldızı Armağan Küçük ile eski yönetim kurulu üyesi Mediha Burumoğlu, Halit Akın, Ali Turan, Murat Koçak, Erkan, Mahiroğlu'nun eniştesi ve Halk TV'nin resmî şirket kayıtlarındaki sahibi olduğu belirtilen Süleyman Özen olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Müteahhit ve BUSTECH bağlantılı Fatih Yadoğlu'nun firari olduğu, Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında bulunduğu, Mahiroğlu'nun eski çalışanı ve CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

DORUK BULUT'UN MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu belirlenen Bulut'un Mahiroğlu ve BUSTECH bağlantısı, daha önce verdiği savcılık ifadesinde ortaya çıkmıştı. Mahiroğlu'na ait Özdemir Üç Tekstil'de yaklaşık 5 yıl satış ve pazarlama şefi olarak çalışan Bulut, şahsi hesabına gönderilen milyonlarca lirayı patronunun ve şirket muhasebesinin talimatıyla farklı kişi ve şirketlere aktardığını kabul etmişti. Mahiroğlu'ndan hesabına gelen 305 bin liranın 304 bin lirasını BUSTECH'e gönderen Bulut'un hesabına, şirketten "Fatih Yadoğlu borç iadesi" açıklamasıyla 6 milyon 997 bin lira yatırıldığı, bu paranın 6 milyon 800 bin lirasının ise ertesi gün Mahiroğlu'na aktarıldığı belirlenmişti. Bulut, para trafiğine ilişkin "Ben şirketin maaşlı çalışanıydım, Mahiroğlu'ndan gelen talimatları uyguladım." savunmasını yapmıştı.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

KAÇAK VİLLA YAPILARIN MİMARI MAHİROĞLU

Cafer Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer Kireçburnu'ndaki 4.5 milyon dolara aldığı Boğaz manzaralı villasına yaptığı kaçak yapılar nedeniyle daha önce yargılanmıştı. Bilirkişi raporlarında, iskanlı yapının bodrumuna 297 metrekarelik alan, bu bölümün üzerine teras ve çatı kaldırılarak 122,66 metrekarelik yeni kat eklendiği tespit edilmişti. Yaklaşık 300 metrekarelik villanın 600 metrekareye çıkarıldığı ve mühürlenmesine rağmen inşaat sürdürülmüştü.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

ORTAK KULLANIM ALANINA KIŞ BAHÇESİ

Villadaki yapılaşmanın site sakinlerinin basketbol ve tenis sahası olarak kullandığı ortak alana kadar genişletilmiş, bu bölüme kış bahçesi yapılmıştı. Mahiroğlu ise kaçak çatı katından haberdar olmadığını, uygulamanın görevlendirdiği mühendis tarafından bilgisi dışında yapıldığını savunmuştu. Alınan bilirkişi raporlarında kaçak yapının düzeltilmediği belirtilmiş ve dava sonucunda Mahiroğlu "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

MEDYA DESTEĞİ KARŞILIĞI KAÇAK YAPIYA GÖZ YUMDULAR

Cafer Mahiroğlu'nun adı İBB yolsuzluk davasında da geçiyor. Sarıyer'deki villasına yapılan kaçak ilavelere Halk TV üzerinden sağlanan medya desteği karşılığında göz yumulduğu öne sürülerek Mahiroğlu hakkında "rüşvet verme" suçundan ceza isteniyor. Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda yürütülen ayrı soruşturmada ise Mahiroğlu'nun İETT'nin araç bakım-onarım ihalelerine müdahale ettiği iddia edildi; "ihaleye fesat karıştırma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

#SARIYER #HALK TV #İSTANBUL #TMSF