SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

SON DAKİKA… Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik operasyonda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken kanala ve şirketlere TMSF kayyum atandı. İstanbul ve İzmir belediyeleri arasındaki ihale ağı üzerinden 14,4 milyon TL rüşvet aktarıldığı anlaşıldı. Sarıyer'deki kaçak villasına medya desteği karşılığında göz yumulan Cafer Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yaptığı para transferlerinin miktarı dudak uçuklattı! Toplam piyasa değeri 72,5 milyar lirayı bulan devasa bir para trafiği deşifre olurken Mahiroğlu ve yakınlarının mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirleri arasında uyumsuzluklar olduğu da anlaşıldı. İşte operasyonun tüm ayrıntıları…