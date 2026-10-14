SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çarpıcı detaylar! İstanbul-İzmir arası kurulan ihale ağır deşifre oldu: Toplam para 72,5 milyar lira!

ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30,3 MİLYAR LİRA

MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirlendi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı tespit edildi.

GELİRLERDE UYUMSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu değerlendirildi.