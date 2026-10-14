Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Halk Tv'ye kayyum atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, belediye ihaleleri üzerinden 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

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Yunus Emre KAVAK
Deniz YUSUFOĞLU
Emir SOMER
Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:03 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 09:20
SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Halk Tv'ye kayyum atandı.

Halk Tv'ye kayyum atandı! 11 kişi gözaltında | Video

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, belediye ihaleleri üzerinden 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve diğer belgeler incelendi. İncelemelerde Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı ve şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği iddia edildi. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat sağlandığı yönündeki bulgular dosyaya girdi.

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SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

Dosyadaki beyan ve kayıtlara göre, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı değerlendirildi. Şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30,3 MİLYAR LİRA

MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirlendi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı tespit edildi.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu değerlendirildi.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortak, yönetici veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

Hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirtilen Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

SON DAKİKA… Cafer Mahiroğlu’na rüşvet ve ihale operasyonu! Halk Tv’ye kayyum atandı: 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği…

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Halk TV'nin finansal işlemlerini yöneten Harika Akkaya, Cafer Mahiroğlu'nun ağabeyleri Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir ve Mustafa Özdemir, Halk TV yönetiminde görev yaptığı belirtilen baldızı Armağan Küçük ile eski yönetim kurulu üyesi Mediha Burumoğlu, Halit Akın, Ali Turan, Murat Koçak, Erkan, Mahiroğlu'nun eniştesi ve Halk TV'nin resmî şirket kayıtlarındaki sahibi olduğu belirtilen Süleyman Özen gözaltına alındı.

Müteahhit ve BUSTECH bağlantılı Fatih Yadoğlu'nun firari olduğu, Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında bulunduğu, Mahiroğlu'nun eski çalışanı ve CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu tespit edildi.

#HALK TV #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI