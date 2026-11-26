Sonsuz kaydırma ve sahte dopamin tuzağı! Çocukların beynini yıkayan sistem nasıl işliyor?
Sosyal medyanın bitmek bilmeyen kaydırma tuzağı çocukların dikkatini ve psikolojisini hedef alıyor. Algoritmaların dopamin sistemini harekete geçirerek bağımlılığı körüklediğine dikkat çeken Psikolog Şehadet Ekmen, ailelere kritik uyarılarda bulundu. Peki çocukları ekran bağımlılığından korumak için ne yapılmalı? İşte ebeveynlerin uygulaması gereken hayati adımlar!
Sosyal medyanın bitmek bilmeyen kaydırma özelliği, çocukların ve yetişkinlerin dikkatini adeta esir alıyor. Dopamin tuzağıyla kullanıcıları ekran başına kilitleyen algoritmaların perde arkasını anlatan Psikolog Şehadet Ekmen, ekran bağımlılığının nasıl oluştuğunu ve bu tehlikeden kurtulmanın yollarını açıkladı. İşte sosyal medyanın zihinler üzerindeki görünmeyen etkileri!
SONSUZ KAYDIRMA TUZAĞI
Sonsuz kaydırmanın beyindeki dopamin hormonunu artıran bir süreç olduğuna dikkat çeken Psikolog Şehadet Ekmen, "Bu ne demek? Mutluluk, ödül sistemi, beklenti. Bir beklentiye giriyor çocuk, hemen bir şeyleri elde etmek istiyor ve aslında arkada müthiş bir sistem var. Bu müthiş sistem diyor ki sana; 'Git, al ama yeniden tekrar et, yeniden devam et.' Çocuklar öyle bir hale geliyor ki normal hayatta onları mutlu edecek şey artık mutlu etmemeye başlıyor" ifadelerini kullandı.
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Arkadaki yapının çocuğun dikkatini başka hiçbir şeye yöneltmeyecek kadar güçlü biçimde çalma üzerine kurulduğunu vurgulayan Ekmen, "Duygulara baktığımız zaman çocuk stresli olduğunda, kendini mutsuz hissettiğinde, canı sıkıldığında ya da mutlu hissettiğinde bile tek gittiği yer sosyal medya oluyor" sözleriyle aktardı.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Sosyal medyanın kullanıcıya kurduğu düzeni anlatan Psikolog Şehadet Ekmen, "Sosyal medya ona diyor ki; 'Ben sana beklenmedik sürprizlerle dolu bir kaydırma sayfası açıyorum. Sen neyi istersen ona ulaşabilirsin ama bir şartla; sistem benim sistemim, benim kurallarım burada olacak. Sen bir şeyi sonuna kadar izlersen ben aynı algoritmadan, aynı sistemden sana defaatle, defaatle, defaatle veririm.' Aslında burada çocuklar ya da yetişkinler ürün olmuyor, bizim dikkatimizi çalıyorlar" dedi.
Çalınan dikkatin daha sonra belli mecralara ve reklam merkezlerine satılmaya başlandığını ifade eden Ekmen, "Aslında biz onlara hayatta en önemli olan zamanımızı ve dikkatimizi veriyoruz. Duygu olarak da 'Bütün duygularını bende yaşayabilirsin. Mutluluğunda, hüznünde, yalnızlığında ben her zaman senin yanında olurum' diyor. Çünkü şunu söylüyor; 'Senin verdiğin bana bilgiye göre ben yeniden senin algoritmanı benim sistemime göre yapıyorum' mesajı veriyor" ifadelerini kullandı.
Dünyadaki savaş, acı çeken insanlar veya susuzluk gibi problemlerin bu mecralarda gösterilmediğinin altını çizen Psikolog Şehadet Ekmen, "Hiçbir şekilde vermez. Tamamen hayattan zevk alma, şan şöhret, 'çok para kazan' mesajlarına ulaşan videolar veriyorlar. Peki sistemi kim kurdu? Sistemi biz kurmuyoruz. Sistem diyor ki; 'Benim istediğimi izleyeceksin. Benim istediklerim arasından 10 seçenek, 100 seçenek birini seç ve onu seçtikten sonra ben sana benzerini yollarım'" şeklinde konuştu.
Sosyal medyada devam eden ciddi bir "tasarım davası" bulunduğunu da hatırlatan Ekmen, "Biz şu an önemsemesek bile çocuğumuzun beyin yapıları, çocuklarımızın istekleri, arzuları hiç olmaması gereken mecralara veriliyor ve sonsuz kaydırma ile beraber çocuklarımızı bağımlı hale getiriyorlar. Bu şu an hatta kişiler değil, tasarım davasının içinde. Yani 'Nasıl bir tasarım yaptınız ki siz, çocuklar ve yetişkinler bağımlı oluyorlar ve öyle ki artık insanı insan yapan özelliklerini bile kaybetmeye başlıyorlar?'" sözleriyle aktardı.