Arkadaki yapının çocuğun dikkatini başka hiçbir şeye yöneltmeyecek kadar güçlü biçimde çalma üzerine kurulduğunu vurgulayan Ekmen, "Duygulara baktığımız zaman çocuk stresli olduğunda, kendini mutsuz hissettiğinde, canı sıkıldığında ya da mutlu hissettiğinde bile tek gittiği yer sosyal medya oluyor" sözleriyle aktardı.

Sonsuz kaydırmanın beyindeki dopamin hormonunu artıran bir süreç olduğuna dikkat çeken Psikolog Şehadet Ekmen, "Bu ne demek? Mutluluk, ödül sistemi, beklenti. Bir beklentiye giriyor çocuk, hemen bir şeyleri elde etmek istiyor ve aslında arkada müthiş bir sistem var. Bu müthiş sistem diyor ki sana; 'Git, al ama yeniden tekrar et, yeniden devam et.' Çocuklar öyle bir hale geliyor ki normal hayatta onları mutlu edecek şey artık mutlu etmemeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sosyal medyanın kullanıcıya kurduğu düzeni anlatan Psikolog Şehadet Ekmen, "Sosyal medya ona diyor ki; 'Ben sana beklenmedik sürprizlerle dolu bir kaydırma sayfası açıyorum. Sen neyi istersen ona ulaşabilirsin ama bir şartla; sistem benim sistemim, benim kurallarım burada olacak. Sen bir şeyi sonuna kadar izlersen ben aynı algoritmadan, aynı sistemden sana defaatle, defaatle, defaatle veririm.' Aslında burada çocuklar ya da yetişkinler ürün olmuyor, bizim dikkatimizi çalıyorlar" dedi.

Çalınan dikkatin daha sonra belli mecralara ve reklam merkezlerine satılmaya başlandığını ifade eden Ekmen, "Aslında biz onlara hayatta en önemli olan zamanımızı ve dikkatimizi veriyoruz. Duygu olarak da 'Bütün duygularını bende yaşayabilirsin. Mutluluğunda, hüznünde, yalnızlığında ben her zaman senin yanında olurum' diyor. Çünkü şunu söylüyor; 'Senin verdiğin bana bilgiye göre ben yeniden senin algoritmanı benim sistemime göre yapıyorum' mesajı veriyor" ifadelerini kullandı.