Çocuklar ve gençler için büyük tuzak: Beyin sisi tehlikesi! ’Sonsuz kaydırma’ ve ’mikro içerik’ bağımlılığı...

Sosyal medya ve dijital dünya alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, son dönemde özellikle TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi kısa video formatlarının yaygınlaşmasıyla artan "Mikro-İçerik Bağımlılığı" ve buna bağlı gelişen "Beyin Sisi" tehlikesine karşı aileleri ve eğitimcileri çok kritik uyarılarda bulundu.

MİKRO-İÇERİK BAĞIMLILIĞI...

Günde yüzlerce 15-30 saniyelik kısa videoya maruz kalmanın beyinde sürekli ve hızlı bir dopamin salgısına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Levent Eraslan, bu durumun zihinsel mekanizmayı tahrip ettiğini vurguladı: