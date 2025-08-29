Bakan Yerlikaya duyurdu: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in katili yakalandı
Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy’de bir kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meriç, hayatını kaybetti. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansırken şüpheli E.H., Edirne'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin yakalandığını içişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Olay, 27 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Tuncay Meriç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Meriç yemek yediği sırada iş yerine giren şüpheli belinden çıkardığı silahı ateşliyor. Görüntülerde ayrıca silahlı saldırının ardından çevredekilerin kaçtığı yer alıyor.
EDİRNE'DE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli E.H., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasının ardından düzenlenen operasyonla Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı.