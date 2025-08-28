Video Yaşam Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video

28.08.2025 | 12:16

Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy’de dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, kurtarılamadı. Kan donduran cinayet anı kameraya yansıdı.

