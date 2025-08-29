Bakan Yerlikaya paylaştı... Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde flaş gelişme!

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; gerçekleştirilen operasyonla cinayet şüphelisi E.H. yakalandı. İçişleri Bakanlı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerine yer verdi.