Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: Hakkımı hepsine haram ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, "Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. Ben hiçbir yere kaçmayacağım korkumuz yok. Özgür Özel'in sözlerini yakıştırmadım. Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 12:10 Son Güncelleme: 14 Eylül 2025 12:12

Gürsel Tekin açıklamasında, "Görevimizin başındayız. Onun dışında hiçbir uğraşımız yok, hiçbir maksatımız yok. Benim arkadaşlarım da, ricam özellikle Sayın Genel Başkan da, zaman zaman bir kısım televizyonlarda Aziz Bey'in arkadaşlarının bize saldırılarının hâlâ devam ettiğini görüyorum. Ama bu bizim suskunluğumuz, korkaklığımız da değildir. Bizim suskunluğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir.

Benim son uyarım olsun; ama "Hayır kardeşim, yani siz de ne biliyorsanız konuşun" derseniz, o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım. Onun için son olarak, Sayın Genel Başkanım da ricam, biz hukuksal olarak burada bir görevimiz var. Kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapıp gitmek istiyoruz" dedi ve şöyle devam etti: