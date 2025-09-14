Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: Hakkımı hepsine haram ediyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, "Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. Ben hiçbir yere kaçmayacağım korkumuz yok. Özgür Özel'in sözlerini yakıştırmadım. Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum" açıklamasını yaptı.
Gürsel Tekin açıklamasında, "Görevimizin başındayız. Onun dışında hiçbir uğraşımız yok, hiçbir maksatımız yok. Benim arkadaşlarım da, ricam özellikle Sayın Genel Başkan da, zaman zaman bir kısım televizyonlarda Aziz Bey'in arkadaşlarının bize saldırılarının hâlâ devam ettiğini görüyorum. Ama bu bizim suskunluğumuz, korkaklığımız da değildir. Bizim suskunluğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir.
Benim son uyarım olsun; ama "Hayır kardeşim, yani siz de ne biliyorsanız konuşun" derseniz, o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım. Onun için son olarak, Sayın Genel Başkanım da ricam, biz hukuksal olarak burada bir görevimiz var. Kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapıp gitmek istiyoruz" dedi ve şöyle devam etti:
Bizi böyle ekranlarda, şurada, burada yalan ve iftira olmayan şeylerle, çok kıymetli seçmenimizi ve partililerimizi olmamış yalanlarla gaza getirerek bize saldırmaya yönlendirmeyin; umarım ki bu son olur. Dün de Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. O geliyor ama biz gittikten sonra geliyor. "Gelince korkup kaçıyorlar" diye bir ifade kullandı. Bu ifadeyi az önce de duymadınız; ama Sayın Özgür Özel'e yakıştıramadım. Ben o değilim. Ben Sayın Özgür Özel'in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümle kendisine hiç yakışmamıştır.