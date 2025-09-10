Video Haber Gürsel Tekin CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi, kısa süre sonra ayrıldı | Video
Gürsel Tekin CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi, kısa süre sonra ayrıldı | Video

10.09.2025 | 14:30

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığına gelen Gürsel Tekin, kısa bir süre içeride kaldıktan sonra oradan ayrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Gürsel Tekin, geçtiğimiz pazartesi Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığına gelişinde olaylar çıkmış, su şişesi ve bazı cisimler fırlatılan Tekin yoğun tepkiler eşliğinde binaya girmişti. Tepkilerin odağındaki Gürsel Tekin, CHP'nin il binasına geldi. Binaya girişinden önce basın mensuplarına konuşan Tekin, "Benim bu saaten sonra sizinle paylaşacabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Bir az önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi. Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.
