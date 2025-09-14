Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: "Hakkımı hepsine haram ediyorum"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, "Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. Ben hiçbir yere kaçmayacağım korkumuz yok. Özgür Özel'in sözlerini yakıştırmadım. Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum" açıklamasını yaptı.
