Video Haber Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: "Hakkımı hepsine haram ediyorum"
Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler:

Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: "Hakkımı hepsine haram ediyorum"

14.09.2025 | 14:15

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, "Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. Ben hiçbir yere kaçmayacağım korkumuz yok. Özgür Özel'in sözlerini yakıştırmadım. Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum" açıklamasını yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: Hakkımı hepsine haram ediyorum 01:50
Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: "Hakkımı hepsine haram ediyorum" 14.09.2025 | 14:15
Başkan Candaroğlu’ndan İBB’ye Tepki: Sorumluluktan Kaçamazlar | Video 03:44
Başkan Candaroğlu’ndan İBB’ye Tepki: "Sorumluluktan Kaçamazlar" | Video 14.09.2025 | 08:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor | Video 12:19
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenleniyor | Video 13.09.2025 | 17:16
Başkan Erdoğan: 9 yeni isim partimize katıldı | Video 05:14
Başkan Erdoğan: "9 yeni isim partimize katıldı" | Video 13.09.2025 | 15:17
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Özgür Özel’e gönderme: 3K girdabında kıvranıyorlar | Video 28:43
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ve Özgür Özel'e gönderme: "3K girdabında kıvranıyorlar" | Video 13.09.2025 | 15:13
Başkan Erdoğan’a TOGG’un yeni modeli T10F teslim edildi | Video 03:15
Başkan Erdoğan'a TOGG'un yeni modeli T10F teslim edildi | Video 13.09.2025 | 14:50
Diyarbakır’da narkotik operasyonu: 269 kilogram esrar ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:41
Diyarbakır’da narkotik operasyonu: 269 kilogram esrar ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.09.2025 | 09:51
Emine Erdoğan, 5. Lider Eşleri Zirvesi’ne video mesaj gönderdi 02:32
Emine Erdoğan, 5. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi 12.09.2025 | 14:59
Başkan Erdoğan: İstanbul Türk İslam coğrafyasının ortak değeridir | Video 25:03
Başkan Erdoğan: "İstanbul Türk İslam coğrafyasının ortak değeridir" | Video 12.09.2025 | 15:53
MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028’de de devam etmeli! | Video 02:27
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de de devam etmeli!" | Video 12.09.2025 | 15:48
Bakan Yerlikaya: 161 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı | Video 00:37
Bakan Yerlikaya: "161 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı" | Video 12.09.2025 | 08:22
Faizsiz ev ve işyeri alımında yeni dönem! Bakan Kurum detayları duyurdu: Bu sistemde devlet güvencesi var | Video 11:17
Faizsiz ev ve işyeri alımında yeni dönem! Bakan Kurum detayları duyurdu: "Bu sistemde devlet güvencesi var" | Video 11.09.2025 | 17:02
TMSF’den Can Holding açıklaması | Video 00:59
TMSF'den "Can Holding" açıklaması | Video 11.09.2025 | 12:47
SON DAKİKA: Can Holding’e operasyon! İşte 86 milyar liralık para trafiği: Kara parayı böyle aklamışlar! | Video 39:02
SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon! İşte 86 milyar liralık para trafiği: Kara parayı böyle aklamışlar! | Video 11.09.2025 | 11:27
İBB’nin yeni ulaşım zam teklifine AK Parti’den tepki | Video 02:40
İBB'nin yeni ulaşım zam teklifine AK Parti'den tepki | Video 11.09.2025 | 09:13
SON DAKİKA: Can Holding’e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video 09:00
SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video 11.09.2025 | 08:24
Can Holding’in HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı 08:28
Can Holding'in HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı 11.09.2025 | 07:48
SON DAKİKA | Can Holding’e operasyon: 8 gözaltı 03:13
SON DAKİKA | Can Holding'e operasyon: 8 gözaltı 11.09.2025 | 07:35
Trump’ın müttefiki sağcı aktivist Charlie Kirk’e silahlı saldırı! O anlar kamerada 00:11
Trump'ın müttefiki sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! O anlar kamerada 10.09.2025 | 22:44
Gürsel Tekin CHP’nin İstanbul İl Başkanlığına geldi, kısa süre sonra ayrıldı | Video 01:07
Gürsel Tekin CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi, kısa süre sonra ayrıldı | Video 10.09.2025 | 14:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY