Katil Netanyahu'dan alçak sözler: Başkan Erdoğan'ı açık açık hedef aldı! "Kudüs sizin değil Erdoğan..."
Orta Doğu'da terör estiren Katil İsrail Gazze'de geniş çaplı bir kara saldırısı başlattı. Soykırımcı İsrail ordusu, kadın-çocuk-yaşlı ayırt etmeksizin katliamlar gerçekleştiriyor. Milyonlarca Filistinliyi topraklarından sürmeye çabalayan İsrail son dönemde Türkiye'ye yönelik sistematik tehditlerini de artırdı. Katar saldırısı sonrası 'İstanbul ve Ankara'yı vurabiliriz' şeklinde sosyal medyada siyonist hesaplar paylaşımlar yaparken Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte küstah sözleri daha da ileri bir boyuta taşıdı. Başkan Erdoğan'ı direkt olarak hedef alan Netanyahu Kudüs'e vurgu yaparak "Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak." dedi.
ABD'yi arkasına alan katil İsrail, Orta Doğu'da peş peşe katliamlar düzenleniyor. Filistin, Suriye, Lübnan, Irak, Katar ve İran'da saldırılar düzenleyen siyonist ordu Gazze'deki işgali genişletti. İsrail ordusu, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine kara saldırılarına başladığını duyurdu. İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak istiyor.
Bunun için ise 1 milyona yakın Filistinlinin büyük kısmının sığındığı Gazze kentini işgal ederek buradakileri güneye sürmeyi hedefliyor. Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayımladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.
SİYONİSTLER KATAR SALDIRI SONRASI TÜRKİYE'Yİ HEDEFE KOYDU!
Katil İsrail'i durdurmak için dünyaya peş peşe çağrı yapan Türkiye'ye karşı ise siyonist lobi son dönemde adeta zıvanadan çıktı, ve açık açık tehditlerde bulunmaya başladı. Özellikle; Katar'ın başkenti Doha'daki saldırı sonrası sosyal medyadaki siyonist hesaplar 'İstanbul ve Ankara'yı vurabiliriz' 'Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan' şeklinde paylaşımlar yaptı.