Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'a: "Kudüs sizin değil, bizim şehrimiz!" | Video

İşgalci ve soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz söylemlerde bulundu. Netanyahu "Kudüs sizin şehriniz değil Sayın Erdoğan. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek." dedi.