SON DAKİKA… ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu almıştı: Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!

İSTANBUL'DA BERAAT ETTİ ANKARA'DA YARGILANACAK

Ayrıca Gökalp İçer hakkında: İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Azerbaycanlı üç yatırımcıyı dolandırma suçlamasıyla açılan davadan beraat etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ayrı bir soruşturmada; suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, suç gelirlerini aklama ve kişisel verileri hukuka aykırı elde etme gibi suçlardan hazırlanan iddianamenin, yetkisizlik kararıyla İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi. Bu dosyada ilk duruşma 16 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.

