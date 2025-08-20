SON DAKİKA… ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu almıştı: Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
SON DAKİKA… Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, hakkında yürütülen kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında tutuklandı. İçer’in birlikte uyuşturucu kullandığı avukat Göksu Çelebi ise komaya girdi ve yoğun bakıma alındı. 14 Temmuz’dan bu yana yoğun bakımda olan Çelebi’nin hayatını kaybettiği açıklandı. İşte ICRYPEX’in patronunun ölüme sürüklediği Göksu Çelebi’nin ölümüyle ilgili detaylar!
Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in birlikte uyuşturucu kullandığı avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu kullanımının ardından komaya girmiş ve yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç kadın hayatını kaybetti.
14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, bir iş bulma sitesi üzerinden tanıştığı ve zaman içinde samimi oldukları avukat Göksu Çelebi ile İzmir Çeşme'ye tatile gitti. Tatil dönüşü Gökalp İçer, İstanbul'da önce birlikte alkol aldı sonrasında ise uyuşturucu kullanmaya karar verdi.
UYUŞTURUCU TEMİN EDEN BORSACI TUTUKLANDI
Gökalp İçer'in daha önceden irtibatta olduğu bir kişiden 8 gram kadar uyuşturucu madde temin etti. İçer'in ifadesine göre uyuşturucunun 4 gramının parasını Göksu Çelebi verdi. İkili uyuşturucu kullandıktan sonra Göksu Çelebi, krize girdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.