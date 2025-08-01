Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025
06:52
İşte kripto baronu ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer mal varlıkları! Hepsinin kuruluşları o tarihten sonra
Muhalif gazetecileri fonlamasıyla tanınan kripto baronu ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Soruşturmanın derinlerine indikçe her gün yeni bir skandal daha patlak veriyor. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, uyuşturucu temin ederek genç avukat Göksu Çelebi'nin komaya girmesine sebep olan Gökalp İçer'in mal varlıklarını ortaya döken bir yazı yazdı. İşte Güngör'ün o yazısı...