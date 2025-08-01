Yağmur Taktaş ve Göksu Çelebi: İsimler farklı olsa da kaderleri aynı! ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer’in gizli geçmişi ortaya çıkıyor: Uyuşturucu, rehin, ölüm…

Amerika'dan iade edileceğine inanıyorum. Çünkü iade edilmez diye düşünülen Tok ve Cihantimur da iade edildi. Yağmur cinayete kurban gitti. Yemek yerine uyuşturucu vererek Yağmur'u öldürmüş. Yağmur, bu şahıstan önce uyuşturucu kullanmıyordu. Bu şahıs uyuşturucu vermiş. Yağmur çok ağır şiddet görmüş, otopside kaşı ve saçı kazınmış vaziyetteydi. İşkence, eziyet, aç bırakmak, rehin almak gibi çeşitli suçları işlemiş. Bunun hesabını adalet önünde vereceğine inanıyorum. Umarım A.C.F. bir an önce iade edilir."