Trend
Galeri
Trend Magazin
Yağmur Taktaş ve Göksu Çelebi: İsimler farklı olsa da kaderleri aynı! ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer’in gizli geçmişi ortaya çıkıyor: Uyuşturucu, rehin, ölüm…
Yağmur Taktaş ve Göksu Çelebi: İsimler farklı olsa da kaderleri aynı! ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer’in gizli geçmişi ortaya çıkıyor: Uyuşturucu, rehin, ölüm…
Yine bir genç kadın, yine aynı acı son... Göksu Çelebi'nin ölümünde bu kez hedefte ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer var. Uyuşturucu temini ve öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Tıpkı Yağmur Taktaş gibi... Ailenin avukatıyla konuştum: "Otopsi raporu işkenceyi doğruluyor, iade süreci başladı." Sessiz kalanlara rağmen adaletin peşindeyiz. Detaylar Tuba Kalçık'ın yazısında...
Giriş Tarihi: 01.08.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 08:37