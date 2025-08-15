SON DAKİKA: Yasak aşk cinayetini Müge Anlı çözmüştü! Mehmet Yörük’ün ölümünde dikkat çeken hidrojen sülfür detayı

SON DAKİKA: Osmaniye’de yaşayan Mehmet Yörük 2024 yılında rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölüm, Atv’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti. Öyle ki Sebile Yörük’ün yasak aşk yaşadığı Mustafa S. ile plan yaparak eşi Mehmet Yörük’ü öldürdüğü öğrenilmişti. Korkunç cinayetle ilgili yeni bir gelişme meydana geldi.

Ziya RAMOĞLU

Osmaniye'de geçtiğimiz yıl kocası Mehmet Yörük'ü (53) öldürmek suçundan tutuksuz yargılanan Sebile Yörük (49), hakkında tutuklama kararı verildi.

Sebile Yörük, Adana'da yakalanarak cezaevine konuldu. Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümünün ardındaki cinayeti Müge Anlı, ATV'de yayınlanan 'Tatlı Sert' programında ortaya çıkarmıştı.

YASAK AŞK ÇIKTI

Olay 22 Mart 2024 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yörük, rahatsızlanarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yörük, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamımı yitirdi. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, 5 ay sonra ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Sebile Yörük, kocasının arkadaşı Mustafa S.'nin içirdiği su yüzünden öldüğünü ileri sürdü. Programın devamında Sebile Yörük ile Mustafa S. ile yasak aşk yaşadığı ve Mehmet Yörük'ü öldürdükleri ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Polis, Sebile Yörük ile erkek arkadaşı Mustafa S.'nin Müge Anlı'nın programında canlı yayındayken gözaltına aldı. Osmaniye'ye getirilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından Sebile Yörük hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Yargılama sürecinde yapılan Feth-i kabir işlemi sonrası Mehmet Yörük'ün midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi.

ADANA'DA YAKALANDI

Şüpheli Sebile Yörük hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yörük'ün Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Sebile Yörük, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.