SON DAKİKA: Yasak aşk cinayetini Müge Anlı çözmüştü! Mehmet Yörük’ün ölümünde dikkat çeken hidrojen sülfür detayı
SON DAKİKA: Osmaniye’de yaşayan Mehmet Yörük 2024 yılında rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölüm, Atv’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti. Öyle ki Sebile Yörük’ün yasak aşk yaşadığı Mustafa S. ile plan yaparak eşi Mehmet Yörük’ü öldürdüğü öğrenilmişti. Korkunç cinayetle ilgili yeni bir gelişme meydana geldi.
Osmaniye'de geçtiğimiz yıl kocası Mehmet Yörük'ü (53) öldürmek suçundan tutuksuz yargılanan Sebile Yörük (49), hakkında tutuklama kararı verildi.
Sebile Yörük, Adana'da yakalanarak cezaevine konuldu. Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümünün ardındaki cinayeti Müge Anlı, ATV'de yayınlanan 'Tatlı Sert' programında ortaya çıkarmıştı.
YASAK AŞK ÇIKTI
Olay 22 Mart 2024 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yörük, rahatsızlanarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yörük, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamımı yitirdi. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, 5 ay sonra ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.