SON DAKİKA | Müge Anlı’daki Mehmet Yörük olayında flaş gelişme! Canlı yayında şoke eden açıklama: Zehri çiftlikten aldı

HAYVANLARI VE İNSANLARI ÖLDÜRÜYOR

Bu zehrin, hayvanları ve insanları öldürdüğü için artık satılmadığını dile getiren görgü tanığı Ali Bey, "Bu piyasada bulunmayan bir ilaç. Mustafa enişte bu ilacı çiftlikten aldı. Patlıcana, bibere kurt geliyor. Orada kullanacağım dedi. Bu ilaç hayvanların ve insanların ölümüne sebebiyet verdiği için yasaklandı. " ifadelerini kullandı.