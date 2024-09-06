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Giriş Tarihi: 06.09.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 13:24

SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Mehmet Yörük olayında flaş gelişme! Canlı yayında şoke eden açıklama: Zehri çiftlikten aldı

Son dakika haberi... Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında itiraf edilen korkunç bir cinayeti konuşuyor. Sebile Hanım, üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın, kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile Hanım'a çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapan sapık üfürükçü ile ilgili canlı yayında şoke eden bir açıklama geldi. Bir tarım çiftliğinde çalışan görgü tanığı, canlı yayına bağlanarak, Mehmet Yörük'ü öldüren zehrin, çalıştığı çiftlikten, üfürükçü tarafından alındığını söyledi.

SON DAKİKA | Müge Anlı’daki Mehmet Yörük olayında flaş gelişme! Canlı yayında şoke eden açıklama: Zehri çiftlikten aldı

Son dakika... Müge Anlı Tatlı Sert, yeni sezona hızlı girdi. Önceki günkü canlı yayında cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve içtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili eşi Sebile ile sevgilisi olduğu iddia edilen üfürükçü Mustafa Samagan kelepçelendi.

SON DAKİKA | Müge Anlı’daki Mehmet Yörük olayında flaş gelişme! Canlı yayında şoke eden açıklama: Zehri çiftlikten aldı

ŞOKE EDEN İHBAR! ZEHRİ BURADAN ALMIŞ
Konuyla ilgili canlı yayına bağlanan bir görgü tanığı, Mustafa Samagan'ın, Mehmet Yörük'ü zehirlediği tarım ilacını kendisinin çalıştığı çiftlikten aldığını belirtti.

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SON DAKİKA | Müge Anlı’daki Mehmet Yörük olayında flaş gelişme! Canlı yayında şoke eden açıklama: Zehri çiftlikten aldı

HAYVANLARI VE İNSANLARI ÖLDÜRÜYOR
Bu zehrin, hayvanları ve insanları öldürdüğü için artık satılmadığını dile getiren görgü tanığı Ali Bey, "Bu piyasada bulunmayan bir ilaç. Mustafa enişte bu ilacı çiftlikten aldı. Patlıcana, bibere kurt geliyor. Orada kullanacağım dedi. Bu ilaç hayvanların ve insanların ölümüne sebebiyet verdiği için yasaklandı. " ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Müge Anlı’daki Mehmet Yörük olayında flaş gelişme! Canlı yayında şoke eden açıklama: Zehri çiftlikten aldı

2 YIL ÖNCE ALMIŞ
Ali Bey, üfürükçünün zehri 2 yıl önce aldığını belirtti.

SON DAKİKA | Müge Anlı’daki Mehmet Yörük olayında flaş gelişme! Canlı yayında şoke eden açıklama: Zehri çiftlikten aldı

ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJ…
İkili, sağlık kontrolünün ardından Osmaniye'ye gönderildi. Mustafa Samagan'ın, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çekip, "Benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" şeklinde şantaj yaptığı da öğrenildi.

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