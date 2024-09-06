Giriş Tarihi: 06.09.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
13:24
SON DAKİKA | Müge Anlı'daki Mehmet Yörük olayında flaş gelişme! Canlı yayında şoke eden açıklama: Zehri çiftlikten aldı
Son dakika haberi... Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında itiraf edilen korkunç bir cinayeti konuşuyor. Sebile Hanım, üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın, kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile Hanım'a çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapan sapık üfürükçü ile ilgili canlı yayında şoke eden bir açıklama geldi. Bir tarım çiftliğinde çalışan görgü tanığı, canlı yayına bağlanarak, Mehmet Yörük'ü öldüren zehrin, çalıştığı çiftlikten, üfürükçü tarafından alındığını söyledi.