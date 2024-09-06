Müge Anlı'da şok itiraf ''Üfürükçü, 2 yıl önce çalıştığım çiftlikten tarım ilacı aldı''
atv Müge Anlı ile Anlı Sert programında gündeme gelen zehirli üfürükçü olayında şok itiraf!
Ali Bey, bu ilacın satışının kanunen yasak olduğunu, Mustafa'nın ise 2 yıl önce çiftlikte bu ilacı görüp (1 litre) çaldığını anlattı. Bünyamin Bey annesinin mezarının açılmasını istediğini ama programa tek başına geldiğini arkasında bir kişinin bile olmadığını söyledi.
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