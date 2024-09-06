Müge Anlı'da şok itiraf ''Üfürükçü, 2 yıl önce çalıştığım çiftlikten tarım ilacı aldı'' 06.09.2024 | 14:11 atv Müge Anlı ile Anlı Sert programında gündeme gelen zehirli üfürükçü olayında şok itiraf! VİDEO DEVAM EDİYOR

Ali Bey, bu ilacın satışının kanunen yasak olduğunu, Mustafa'nın ise 2 yıl önce çiftlikte bu ilacı görüp (1 litre) çaldığını anlattı. Bünyamin Bey annesinin mezarının açılmasını istediğini ama programa tek başına geldiğini arkasında bir kişinin bile olmadığını söyledi.