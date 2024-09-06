Müge Anlı'da son dakika: Sertifikalı üfürükçü eşini de mi öldürdü? 06.09.2024 | 14:00 atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika şok itiraf! VİDEO DEVAM EDİYOR

Osman Bey baldızı Rasime'nin Sebile ve Mustafa ilişkisini bildiği halde sustuğunu her şeye göz yummak zorunda kaldığını anlattı. Osman Keleş, "çocuk, Mustafa'nın hazırladığı sudan şüpheleniyor bunu inceletmek için alıyor. Mustafa bundan şüphelenip çocuğunu dövüyor. Suyu da çöpe atıyor. Bünyamin çok şey biliyor.'' dedi.