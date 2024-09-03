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Giriş Tarihi: 03.09.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:34

Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!

Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Mehmet Yörük olayına kilitlendi. Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının cinayete kurban gittiğini iddia etti. "Annem Sebile, üfürükçü sevgilisiyle babamı öldürdü!" dedi. İddialar üzerine üfürükçü ile anne canlı yayına geldi. Mehmet Yörük'ün ölümünden birkaç gün sonra Sebile Hanım ile evlenmek isteyen üfürükçünün sözleri milyonları şoke etti. Yayının ilerleyen dakikalarında ise Sebile Hanım cinayeti itiraf etti

Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!

Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük, 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayata gözlerini kapadı. Yörük'ün içtiği çorba yüzünden fenalaştığı iddiası ortaya atıldı. Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük ise babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçladı.

Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!

MÜGE ANLI'DAKİ SIR OLAY AYDINLATILDI!
Annesinin Mustafa adında üfürükçü sevgilisi olduğunu ve babasını bu adam ile öldürdüğünü iddia eden Ömer Bey "Adam babamı öldürüp annemle evlenme ve malı mülkü alma peşindeydi" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!

MEHMET YÖRÜK CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ!
Mehmet Yörük'ün gelini Nazlı ise "Mehmet Baba rahatsızlandığında üfürükçü Mustafa da evdeymiş" dedi. Abdullah ise "Mustafa, annemi bazı fotoğraflarla tehdit ediyormuş" diye konuştu. Üfürükçü Mustafa Samagan ise iddialar üzerine stüdyoya geldi.

Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!

"KIYAFETLERİMİ SEBİLE HANIM YIKADI"
Kalbi güzel inancı olan kişilere derman olduğunu öne süren Mustafa, olay günü yaşananları şöyle özetledi: "Ben dertlilere şifa olmak için diploma aldım. Mehmet beni aradı. Ben apar topar gittim. Ambulansı aradım. Hastaneye gittik. Üstüm kirlendi. Ben eşofman giydim. Kıyafetlerimi Sebile Hanım yıkadı."

Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!

MÜGE ANLI TEPKİ GÖSTERDİ
Üfürükçü Mustafa Samagan hakkındaki iddiaları da reddetti. Müge Anlı ise "İnsanları böyle mi kandırıyorsunuz. 'Senin kalbin güzelse ben sana iyi gelirim. Kalbin güzel değilse ben sana iyi gelmem.' Size mi inanacak insanlar. Rabbine inanır. İnsan size niye inansın ben size inanmak zorunda mıyım?" diye konuştu.

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