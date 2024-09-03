Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!

"KIYAFETLERİMİ SEBİLE HANIM YIKADI"

Kalbi güzel inancı olan kişilere derman olduğunu öne süren Mustafa, olay günü yaşananları şöyle özetledi: "Ben dertlilere şifa olmak için diploma aldım. Mehmet beni aradı. Ben apar topar gittim. Ambulansı aradım. Hastaneye gittik. Üstüm kirlendi. Ben eşofman giydim. Kıyafetlerimi Sebile Hanım yıkadı."