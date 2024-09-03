3 çocuk babası Mehmet Yörük öldürüldü mü? Şüphelerin odağındaki isim konuştu | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonda da damga vurmaya devam ediyor. Osmaniye'de evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü programın gündemine yerleşti. 12 Nisan'da hayatını kaybeden babasının ölümünden annesi Sebile'yi suçlayan Ömer, annesinin Mustafa adındaki üfürükçü sevgilisiyle birlikte bu suçu işlediğini iddia etmişti. Seyircileri ekrana kilitleyen olayda canlı yayında cinayet itirafı geldi.