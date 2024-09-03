Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: "Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!" | Video
Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Mehmet Yörük olayına kilitlendi. Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının cinayete kurban gittiğini iddia etti. "Annem Sebile, üfürükçü sevgilisiyle babamı öldürdü!" dedi. İddialar üzerine üfürükçü ile anne canlı yayına geldi. Mehmet Yörük'ün ölümünden birkaç gün sonra Sebile Hanım ile evlenmek isteyen üfürükçünün sözleri milyonları şoke etti. Yayının ilerleyen dakikalarında ise Sebile Hanım cinayeti itiraf etti.
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