Video Yaşam Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: "Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!" | Video
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı:

Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: "Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!" | Video

03.09.2024 | 13:19

Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Mehmet Yörük olayına kilitlendi. Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının cinayete kurban gittiğini iddia etti. "Annem Sebile, üfürükçü sevgilisiyle babamı öldürdü!" dedi. İddialar üzerine üfürükçü ile anne canlı yayına geldi. Mehmet Yörük'ün ölümünden birkaç gün sonra Sebile Hanım ile evlenmek isteyen üfürükçünün sözleri milyonları şoke etti. Yayının ilerleyen dakikalarında ise Sebile Hanım cinayeti itiraf etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de plazada korkutan yangın | Video 00:50
Şişli'de plazada korkutan yangın | Video 03.09.2024 | 14:29
Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video 00:38
Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video 03.09.2024 | 13:20
Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu | Video 05:04
Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu | Video 03.09.2024 | 12:36
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü! | Video 06:12
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: "Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü!" | Video 03.09.2024 | 13:19
3 çocuk babası Mehmet Yörük öldürüldü mü? Şüphelerin odağındaki isim konuştu | Video 10:59
3 çocuk babası Mehmet Yörük öldürüldü mü? Şüphelerin odağındaki isim konuştu | Video 03.09.2024 | 12:51
Dilan Polat eşi Engin Polat’ı ziyaret etti | Video 01:13
Dilan Polat eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video 03.09.2024 | 12:35
Diyarbakır’da narkotik operasyonları: 41 şüpheli tutuklandı | Video 01:12
Diyarbakır'da narkotik operasyonları: 41 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2024 | 10:33
Çalıştıkları mobilyacıya silahlı saldırı düzenleyerek 5 milyon TL haraç istediler | Video 00:40
Çalıştıkları mobilyacıya silahlı saldırı düzenleyerek 5 milyon TL haraç istediler | Video 03.09.2024 | 10:02
Kırmızı ışıkta araçta bekleyenler arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı | Video 00:55
Kırmızı ışıkta araçta bekleyenler arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı | Video 03.09.2024 | 10:02
Müge Anlı yeni sezona Meral-Ozan Laleci olayı ile başladı! Eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi | Video 08:57
Müge Anlı yeni sezona Meral-Ozan Laleci olayı ile başladı! Eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi | Video 03.09.2024 | 09:06
Pendik’te otomobil sürücüsü refüje girdi: 1 ağır yaralı | Video 02:19
Pendik'te otomobil sürücüsü refüje girdi: 1 ağır yaralı | Video 03.09.2024 | 08:37
Adana’da motosikletli şüpheliler sokak ortasında bir kişiyi silahla öldürüp kaçtı! | Video 00:52
Adana’da motosikletli şüpheliler sokak ortasında bir kişiyi silahla öldürüp kaçtı! | Video 03.09.2024 | 08:37
Silah kaçakçılarına yönelik Mercek-24 operasyonları düzenlendi | Video 01:30
Silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-24" operasyonları düzenlendi | Video 03.09.2024 | 08:36
Bıçağı kullanan zanlı yakalandı: Toplam 7 kişi gözaltına alındı 02:14
Bıçağı kullanan zanlı yakalandı: Toplam 7 kişi gözaltına alındı 02.09.2024 | 23:00
SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran’ın amcası Sami Güran tutuklandı 03:13
SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası Sami Güran tutuklandı 02.09.2024 | 18:10
Ankara’da asansör boşluğuna düşerek ölen gencin ağabeyinden ihmal iddiası! 06:00
Ankara'da asansör boşluğuna düşerek ölen gencin ağabeyinden ihmal iddiası! 02.09.2024 | 16:13
Batman’da kadınların cep telefonunu çalan 2 şahıs kamerada! 01:27
Batman’da kadınların cep telefonunu çalan 2 şahıs kamerada! 02.09.2024 | 16:02
Çorum’da ’Mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu’ notu yazan şahıs ikna edildi 03:34
Çorum'da 'Mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu' notu yazan şahıs ikna edildi 02.09.2024 | 16:02
Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası Salim Güran için tutuklama talebi! 01:34
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran’ın amcası Salim Güran için tutuklama talebi! 02.09.2024 | 15:27
İzmir’deki korkunç cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı 00:34
İzmir'deki korkunç cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı 02.09.2024 | 15:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA