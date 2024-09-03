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Giriş Tarihi: 03.09.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:56

Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafı geldi: “Kocamı içirdiği su ile öldürdü!”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonda da damga vurmaya devam ediyor. Osmaniye'de evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü programın gündemine yerleşti. 12 Nisan'da hayatını kaybeden babasının ölümünden annesi Sebile'yi suçlayan Ömer, annesinin Mustafa adındaki üfürükçü sevgilisiyle birlikte bu suçu işlediğini iddia etmişti. Seyircileri ekrana kilitleyen olayda canlı yayında cinayet itirafı geldi. İşte Mehmet Yörük olayına dair detaylar

Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafı geldi: Kocamı içirdiği su ile öldürdü!

Osmaniye'de yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Yörük 12 Nisan 2024 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Oğlu Ömer, bu ölümü şüpheli bularak annesini ve annesinin sevgilisi Mustafa'yı suçladı. "Adam babamı öldürüp annemle evlenme ve malı mülkü alma peşindeydi" dedi. Bugün programda büyük bir gelişme yaşında Sebile olanları itiraf etti.

Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafı geldi: Kocamı içirdiği su ile öldürdü!

CANLI YAYINDA CİNAYET İTİRAFI GELDİ!
Mehmet Yörük'ün eşi Sebile canlı yayında gözyaşları içinde Mustafa, "Benimle evlenmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü" diyerek cinayeti itiraf etti.

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Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafı geldi: Kocamı içirdiği su ile öldürdü!

MUSTAFA İÇİN DİNİ NİKAHLI KOCAM DEDİ!
Yayına bağlanan aparman sakinlerinden görgü tanığının ifadesiyle olayda yeni soru işaretleri ortaya çıktı. Fatma Hanım, "Mehmet Yörük'ün fenalaştığı gün Sebile Hanım, kimseden yardım istememiş. Vefatın ardından 10 gün sonra Mustafa Bey, Sebile Hanım'ın evine yerleşti. Hatta komşulara dini nikahlı kocam diye tanıştırdı" dedi. Stüdyodakiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafı geldi: Kocamı içirdiği su ile öldürdü!

FOTOĞRAFLARLA TEDHİT ETTİ!

Nazlı, ayrıca Mustafa'nın evde elini eşofmanın içinde uygunsuz bir şekilde görmüşler dedi. Tüm bu ifadelerin ardından Sebile, Mustafa'nın kendisini fotoğraflar ile tehdit ettiğini doğruladı. Sebile, "Mustafa evimize geldiğinde tedavi ederken benim fotoğraflarımı çekti. Fotoğraflar duruyor mu bilyorum. Evimize geldiğinde eşime su içiriyordu" ifadelesini kullandı.

Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafı geldi: Kocamı içirdiği su ile öldürdü!

İddiaların odağındaki Üfürükçü Mustafa Samagan, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Mustafa, "Mehmet beni aradı. Ben apar topar gittim. Ambulansı aradım. Hastaneye gittik. Üstüm kirlendi. Ben eşofman giydim. Kıyafetlerimi Sebile Hanım yıkadı" dedi.

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