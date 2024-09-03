Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafı geldi: “Kocamı içirdiği su ile öldürdü!”

FOTOĞRAFLARLA TEDHİT ETTİ!

Nazlı, ayrıca Mustafa'nın evde elini eşofmanın içinde uygunsuz bir şekilde görmüşler dedi. Tüm bu ifadelerin ardından Sebile, Mustafa'nın kendisini fotoğraflar ile tehdit ettiğini doğruladı. Sebile, "Mustafa evimize geldiğinde tedavi ederken benim fotoğraflarımı çekti. Fotoğraflar duruyor mu bilyorum. Evimize geldiğinde eşime su içiriyordu" ifadelesini kullandı.