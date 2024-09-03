Giriş Tarihi: 03.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
12:56
Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafı geldi: “Kocamı içirdiği su ile öldürdü!”
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonda da damga vurmaya devam ediyor. Osmaniye'de evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü programın gündemine yerleşti. 12 Nisan'da hayatını kaybeden babasının ölümünden annesi Sebile'yi suçlayan Ömer, annesinin Mustafa adındaki üfürükçü sevgilisiyle birlikte bu suçu işlediğini iddia etmişti. Seyircileri ekrana kilitleyen olayda canlı yayında cinayet itirafı geldi. İşte Mehmet Yörük olayına dair detaylar