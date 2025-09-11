Son dakika: Can Holding soruşturmasında gözaltı sayısı 5’e yükseldi! İşte o gözaltı listesi
Son dakika haberi: Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki bazı şirketlere de el konulduğu öğrenildi. 121 şirkete kayyumun atandığı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İşte o gözaltı listesi...
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF'ye devredildiği ve kayyum atandığı ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı.
İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLEN O İSİMLER:
Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Rumert Onur Can, Murat Can, Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kaya, Cemal Can
İŞTE GÖZALTINDAKİ O İSİMLER:
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 5'e çıktı, 5 kişinin de arandığı öğrenildi.
İşte gözaltındaki o isimler: Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen
121 ŞİRKETE KAYYUM
Öte yandan soruşturma kapsamında 121 şirkete de kayyum atandı. İşte o şirketlerden bazıları: Habertürk Gazetecilik Anonim Şirketi, Ciner Medya Tv Hizmetleri Anonim Şirketi, Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı Ve Reklamcılık Anonim Şirketi, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirket, Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi, Turktobacco Sigara İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi, HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, Bosphorus Medya Grubu Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.