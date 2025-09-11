Son dakika: Can Holding soruşturmasında gözaltı sayısı 5’e yükseldi! İşte o gözaltı listesi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF'ye devredildiği ve kayyum atandığı ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı.

İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLEN O İSİMLER:

Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Rumert Onur Can, Murat Can, Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kaya, Cemal Can