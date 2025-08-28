SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay ile çarpışmıştı! Arel-7 gemisi hakkında çarpıcı iddia: Kaptan dümeni bırakıp mangal yapmış!
SON DAKİKA… Türkiye nefesini tuttu Yalova’daki arama kurtarma çalışmalarına kilitlendi. 4 Ağustos’ta Bozcaada’ya gitmek için Graywolf isimli teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay ile irtibat kesildi. Birkaç saat sonra teknesine parçalanmış halde ulaşılan Halit Yukay’ı arama çalışmaları 19 gün boyunca devam ederken gizemli olayla ilgili şüpheler o gün bölgeden geçen Arel-7 adlı kuru yük gemisiydi. Kaptanın “Bir sarsıntı hissettim, baktığımda tekne parçaları vardı” demesi üzerine arama çalışmaları hızlandı ve geçtiğimiz günlerde 68 metre derinlikte Yukay’ın cenazesi tespit edildi. Yukay’ın cenazesinin çıkartılması için Deniz kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin çalışması devam ederken, cinayet gibi kazayla ilgili çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Öyle ki Arel-7 gemisi mürettebatının kaza sırasında mangal yaptığı, gemiyi ise otomatik kaptana bıraktığı belirlendi!
Bu gelişme üzerine herkesin aklında iki soru işareti vardı. Yukay, bir kaza sonucu hayatını mı kaybetti yoksa yüzerek karaya mı çıktı? Başlatılan arama çalışmaları ve soruşturma ile tüm şüpheler tam da Halit Yukay'ın kaybolduğu saatlerde bölgeden geçen 'Arel-7' adlı kuru yük gemisine odaklandı.
GEMİ KAPTANI "BİR SARSINTI HİSSETTİM" DEMİŞTİ
4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları Kocaeli Limanı'na götürmek üzere yola çıkan Arel-7 isimli geminin kaptanı C.T. "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" ifadelerini kullandı. Adli kontrolle serbest kalan C.T. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.