SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay ile çarpışmıştı! Arel-7 gemisi hakkında çarpıcı iddia: Kaptan dümeni bırakıp mangal yapmış!

MÜRETTABATIN EŞİ 112'YE HABER VERMİŞ: GEMİ BİR YERE ÇARPTI!

Soruşturma dosyasındaki en kritik delil ise 112 Acil Yardım servisine yapılan ihbardı. Öyle ki mürettebattan birinin eşi, 112'yi aradı ve "Eşimin çalıştığı gemi bir yere çarptı ama eşim kaptan tarafından susturuldu" ihbarı yaptı. Bu ihbar tutanak altına alındı ve soruşturmayı yürüten birimlere ulaştırıldı. Savcılık bu ihbarı yapan kişiyi buldu. Gerçekten de gemideki mürettebattan birinin eşiydi. Ancak ifadesinde bu tutanaktaki beyanlarını kabul etmeyerek, 'Yanlış anlamışım, doğru değil' diyerek geri adım attı.