Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar! | Video

Marmara Denizi’nde Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesiyle kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün süren çalışmaların ardından ulaşıldı. Halit Yukay’ın ölümüne yol açan olayla ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Yukay’ın teknesine çarpan gemideki mürettebatın ifadelerine göre, kaza sırasında gemide mangal yapılıyordu, kazayı herkes gördü fakat kimse müdahale etmedi. Öte yandan kaza ile ilgili yeni detaylar soruşturma dosyasına girdi.