SON DAKİKA... İstanbul Çekmeköy’de dehşet anları: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti!
SON DAKİKA... İstanbul Çekmeköy’de dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelinin peşinde!
SON DAKİKA... Kan donduran olay saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.