Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video
Çekmeköy'de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğraması sonucu başından ağır yaralanan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti.
